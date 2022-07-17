Он был кумиром миллионов, но умер от рук уличных грабителей. История Дениса Тена

Фигурист из Казахстана навечно остался молодым.

Четыре года назад, 19 июля 2018 года, фигурист из Казахстана Денис Тен погиб от рук уличных бандитов, которые грабили машины ради запчастей. Это было большое потрясение для целой страны, для которой звездный одиночник стал символом и проводником в диковинный для этих мест вид спорта. Кто знает, увидел бы мир четверные Элизабет Турсынбаевой без побед Дениса Тена? Тен доказал всем, что нужно идти к своей мечте, несмотря ни на что, и рассказал всему миру о своей родине. И мы будем помнить об этом простом парне из рабочего района Алматы, вдохновившем десятки тысяч ребят и девчат встать на коньки.

Странное убийство ради зеркал от машины

Летом 2018-го Тен отдыхал перед новым сезоном у себя дома, в Алматы. Денис жил в самом центре города в обычной квартире. Злоумышленников заинтересовал его Lexus GX 460. Они попытались взломать сигнализацию автомобиля и открыть окна машины, но Тен заметил преступников и попытался остановить. «Теном Денисом Юрьевичем были застигнуты двое неустановленных лиц при попытке кражи его автомашины. В результате возникшей потасовки гражданину Тену Д.Ю. было нанесено ножевое ранение», — говорилось в сводке местной полиции. После инцидента события развивались стремительно. В три часа дня на пульт скорой помощи поступил вызов о ножевом ранении, на место вызова выехала бригада врачей. Полученные ранения оказались слишком серьезными, и, потеряв больше пяти литров крови, Тен скончался.

По сообщению врачей, причина смерти — это повреждение бедренных сосудов и наружное кровотечение в результате ножевого ранения верхней трети правого бедра. По версии следствия, злоумышленники — группа подростков, которые и не ставили задачу кражи автомобиля. Их цель — только автостекла, которые часто воруют у дорогих машин. Однако мама Дениса Оксана Тен уверена, что в этом деле далеко не все так просто и очевидно. «Вся эта троица собралась в Шаныраке и жила у брата Киясова. Прекрасно жила. Но почему-то 18 июля они едут в центр города и снимают квартиру на одну ночь. Ночью они покупают нож в «Магнуме» и сидят в этой квартире до двух часов, что совпадает с желанием Дениса поехать в ресторан», — сообщила Оксана Тен.

Расследованием убийства Тена занимались лучшие следователи Казахстана, ведь Денис — один из немногих призеров зимних Олимпиад для Казахстана и настоящий кумир на своей родине. Он был официальным послом Универсиады-2017 в Алматы и лицом презентационной программы Олимпийских игр — 2022 (Казахстан проиграл заявочную кампанию Китаю). В Казахстане он мелькал на обложках ведущих изданий, первых полосах газет, Тена приглашали рекламировать свою продукцию ведущие бренды страны. Его трагическая гибель взволновала всех. Со словами скорби выступил даже президент Казахстана. Потрясла утрата и сообщество фигуристов.

К примеру, заслуженный тренер России и телекомментатор Татьяна Тарасова, занимавшаяся в начале карьеры Тена хореографией фигуриста, долго не могла подобрать слова: «Какой кошмар! Какая трагедия! Я буквально сейчас общалась с его мамой, он был еще жив... Ее не пускали к нему. Он выдающийся... Какая трагедия...» Среди высказывавшихся — Юдзуру Ханю, Хавьер Фернандес, Евгений Плющенко, Алексей Ягудин и многие другие. Важное качество Тена — умение сохранять человеческие отношения в большом спорте. Особенно в фигурном катании, где скандалы на каждом шагу.

Образ нового Казахстана

Тен — больше чем спортсмен для Казахстана. Его родители — потомки корейских переселенцев, переброшенных советской властью из Приамурья на целинные земли. Журналисты всегда отмечали вежливость и учтивость Тена — это следствие восточного воспитания. Прапрадед Тена — известный корейский генерал Мин Гын Хо, его семью до сих пор очень уважают в Корее. Депортация народов — не лучший эпизод в истории Казахстана. Большинство корейцев, немцев, чеченцев, переброшенных в эту страну, при первой же возможности вернулись на историческую родину. Но некоторые остались на месте ссылки. Тен — яркий пример того, что в современном Казахстане комфортно жить всем народам. Он всегда подчеркивал, что у него две родины — одна в Алматы, где он родился, вторая — на Дальнем Востоке.

Денис Тен. Фото архив «СЭ»

После одной из побед Денис услышал в телерепортаже, что турнир выиграл человек из несуществующей страны. Это его сильно задело, и тогда он пообещал себе, что в скором времени о Казахстане узнают на мировом уровне. Решив заняться фигурным катанием, Тен выбрал не самый популярный в стране вид спорта. В его городе было всего два катка, и те под завязку забиты хоккеистами. Даже чемпионаты Казахстана проводились не каждый год — не набиралось даже тройки спортсменов. Тена в каком-то смысле можно поставить в один ряд с футболистом из Либерии Джорджем Веа, немецким баскетболистом Дирком Новицки или коллегой по льду испанцем Хавьером Фернандесом. Это спортсмены, которые выросли до уровня суперзвезд вопреки всему.

В Казахстане, где хватало сильных хоккеистов и конькобежцев, в советские времена не было воспитано ни одного достойного фигуриста, который мог бы послужить ориентиром для того же Тена, не было сильной школы и умелых тренеров. Но его это не остановило. Влюбившись в фигурное катание еще во время Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, Тен твердо решил посвятить свою жизнь спорту. Поначалу он пел в хоре, и люди отмечали его талант, но страсть к спорту перевесила все. Чтобы расти, он заявлялся на российские соревнования — на уровне Казахстана у него не было конкурентов уже в 12 лет. На дебютном чемпионате мира 2009 года Денис стал сенсацией турнира. Он был самым молодым участником мирового первенства (15 лет), от него мало кто ждал успеха, но его фантастический прокат в произвольной программе поднял на ноги 18 тысяч зрителей в «Стэйплс центре» Лос-Анджелеса.

Большой успех для небольшой страны

Тен — первый казахстанский фигурист, добравшийся до Олимпийских игр, и самый молодой участник соревнований в Ванкувере. На момент старта Олимпиады ему едва исполнилось 16 лет. Более того, восьмое место на чемпионате мира позволило поехать в Ванкувер не только Тену — Казахстан получил две путевки на Игры. Дальше — больше. Спортсмен из страны, которую большинство комментаторов соревнований не могли найти на карте, а болельщики знали о ней только по сатирическому фильму «Борат», шел вперед. 11-е место в Ванкувере, победа на Азиаде, выигрыш Кубка Стамбула, второе место в Загребе, седьмое место на чемпионате мира — 2012 и, наконец, серебро в канадском Лондоне, на предолимпийском чемпионате мира — 2013. Причем все были уверены, что Денис заслуживал золота. Петицию о пересмотре результатов подписали тысячи человек, в том числе Плющенко и Джонни Вейр.

После того чемпионата Тена дома встречали как героя, тогдашний глава государства вручил ему орден Почета. Но настоящая любовь всей страны пришла к Тену после Олимпиады в Сочи, когда Денис выиграл бронзу. Именно выиграл — его медаль стала единственной для Казахстана в Сочи и седьмой за всю историю страны на зимних Олимпиадах. А вот после Сочи карьера Тена складывалась уже не так удачно. Совпало много разных причин. Проблемы со здоровьем, нестабильное катание привели к тому, что Денис немного сдал. Как бы обидно ни было осознавать молодому человеку, едва перешагнувшему за 20 лет, но последние два сезона он выступал скорее в качестве символа казахстанского фигурного катания. Но стоит отметить, что он смог собраться и выиграть домашний старт Универсиады-2017 — титул, который должен был брать по определению.

Он так и не успел сказать последнее слово

После успеха в Алматы Тен, как ни старался, так и не смог полноценно подготовиться к олимпийскому старту в Пхенчхане-2018, где завершил борьбу уже после короткой программы. И все же смотреть на него было приятно, ведь главная фишка Тена — чувство музыки и пластичность оставались при нем. Денис планировал триумфальное возвращение в спорт, думал о постановках новых программ под руководством Стефана Ламбьеля — кумира детства Дениса. Жаль, что эти планы так и не воплотились в жизнь... Чтобы немного отвлечься от спорта, Тен в свободное время занимался музыкой. Последние дни фигурист как раз работал над сценарием нового клипа, который анонсировал в соцсетях:

«Я люблю жизнь именно за это, за это увлекательное путешествие, за возможность где-то поэкспериментировать и не бояться рисковать. Пока я молод, я хочу реализовать весь свой творческий потенциал, пока не иссякнет генератор идей, не кончится энергия и сила духа. Люблю шагать в неизвестность», — говорил фигурист. В последнем для себя июне Тену исполнилось 25. Он не объявлял об уходе из спорта — не успел, но полноценно конкурировать с юными фигуристами, чьи программы напичканы четверными прыжками, уже не мог. И все же своей карьерой он добился куда большего, чем просто медали и международное признание. Он доказал, что можно ворваться в элиту не благодаря, а вопреки, заставив с уважением относиться к фигурному катанию Казахстана. Он так и не успел сказать свое последнее слово и попрощаться с фигурным катанием как следует... Может, потому, что фигурное катание — это и есть вся его жизнь?