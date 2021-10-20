ВФВ выступила с заявлением по поводу дисквалификации Мусэрского

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) выступила с заявлением по поводу дисквалификации российского волейболиста Дмитрия Мусэрского из-за обнаружения положительной допинг-пробы.

В апреле 2021 года спортсмен был уведомлен Международной федерацией волейбола (FIVB) о том, что в отношении него начата процедура расследования возможного нарушения им антидопинговых правил в 2013 году и о возможной дисквалификации сроком до 2 лет.

Обвинения строились на информации, содержащейся в базе данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), предоставленной ВАДА информатором, о том, что спортсмен якобы сдал в 2013 году положительный допинг-тест на запрещенную субстанцию «метилгексанамин» (класс S6 b), который спортсмен сдал после одного из матчей чемпионата России по волейболу.

При этом надо отметить, что вменяемая спортсмену запрещенная субстанция «метилгексанамин» представляет собой экстракт герани и теоретически может попасть в организм спортсменов в случае использования «загрязненных» БАДов и иных продуктов спортивного питания. Однако по прошествии 8 лет с момента предполагаемых событий уже невозможно точно установить все обстоятельства произошедшего, особенно учитывая то обстоятельство, что осуществить анализ контрольной пробы «Б» спортсмена не представляется возможным.

Это событие стало большой неожиданностью как для ВФВ, так и для спортсмена. В связи с тем мы убеждены, что Дмитрий Мусэрский никогда бы не стал сознательно использовать запрещенные субстанции.

В течение всего дисциплинарного расследования мы находились в постоянном контакте с FIVB и спортсменом, и на момент выдвижения официального обвинения в нарушении антидопинговых правил в июне 2021 года спортсменом было принято решение о добровольном отстранении до принятия окончательного решения FIVB.

В октябре 2021 года спортсмен подписал соглашение с FIVB и ВАДА, в соответствии с которым он соглашается с вменяемым ему нарушением антидопинговых правил, а FIVB применяет дисквалификацию сроком в 9 (девять) месяцев, начиная с 5 апреля 2021 года и заканчивая 4 января 2022 года. При этом спортсмен сможет приступить к тренировкам уже с ноября 2021 г.

Мы понимаем спортсмена и не комментируем принятое им и FIVB решение, а также соразмерность сроков дисквалификации предъявленному обвинению. ВФВ, в свою очередь, выражает готовность исполнять санкции, примененные международными организациями, и поддерживать постоянный контакт с ними и спортсменом», — говорится в сообщении ВФВ.

В результате перепроверки старого теста в 2021 году звездный волейболист был обвинен в использовании запрещенного метилгексанамина и дисквалифицирован на девять месяцев — до начала января 2022 года.

Мусэрский в начале июня этого года сыграл за сборную России в Лиге наций, однако затем покинул лагерь национальной команды и пропустил Олимпиаду из-за травмы.