Волейбол
Новости
Чемпионат мира Статьи Чемпионат Европы Лига наций. Женщины Лига наций. Мужчины
Кубок мира
Новости   //    Волейбол

Источник заявил о казни волейболистки сборной Афганистана

22 октября, 14:32
Теги:

Радикальное движение «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) казнило волейболистку женской молодежной сборной Афганистана Махаджабиду Хакими, сообщает Inside the Games со ссылкой на Persian Independent.

По информации источника, казнь Хакими состоялась в начале октября, а причиной ее стал массовый отъезд спортсменов из страны после захвата власти талибами.

Известно, что только двум волейболисткам национальной команды удалось покинуть Афганистан после прихода к власти «Талибана».

Дополнительная информация:

https://www.insidethegames.biz/articles/1114452/mahjabin-hakimi-killed-by-taliban

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора
Читайте также
«Я не понимаю возвращения фигуристок к Тутберидзе. Эти переходы вызывают сомнения». Мнение Родниной
СМИ Британии рассказали о спецгруппе финансовых экспертов при минобороны
22
8