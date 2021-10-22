Источник заявил о казни волейболистки сборной Афганистана
22 октября, 14:32
Радикальное движение «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) казнило волейболистку женской молодежной сборной Афганистана Махаджабиду Хакими, сообщает Inside the Games со ссылкой на Persian Independent.
По информации источника, казнь Хакими состоялась в начале октября, а причиной ее стал массовый отъезд спортсменов из страны после захвата власти талибами.
Известно, что только двум волейболисткам национальной команды удалось покинуть Афганистан после прихода к власти «Талибана».
Дополнительная информация:
https://www.insidethegames.biz/articles/1114452/mahjabin-hakimi-killed-by-taliban
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