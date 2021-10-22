Источник заявил о казни волейболистки сборной Афганистана

Радикальное движение «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) казнило волейболистку женской молодежной сборной Афганистана Махаджабиду Хакими, сообщает Inside the Games со ссылкой на Persian Independent.

По информации источника, казнь Хакими состоялась в начале октября, а причиной ее стал массовый отъезд спортсменов из страны после захвата власти талибами.

Известно, что только двум волейболисткам национальной команды удалось покинуть Афганистан после прихода к власти «Талибана».