Сборная России по волейболу избежала санкций после дисквалификации Мусэрского

Международная федерация волейбола (FIVB) сообщила, что на сборную России по волейболу не будут наложены санкции после дисквалификации Дмитрия Мусэрского.

«Это дело является частью расследования, начатого FIVB после того, как Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) предоставило данные и образцы допинг-тестов, собранные в московской лаборатории, — говорится в заявлении. — Игрок признал, что совершил нарушение антидопинговых правил. Никаких последствий для команды не будет», — цитирует ТАСС сообщение FIVB.

В результате перепроверки старого теста в 2021 году звездный волейболист был обвинен в использовании запрещенного метилгексанамина и дисквалифицирован на девять месяцев — до начала января 2022 года.

Мусэрский в начале июня этого года сыграл за сборную России в Лиге наций, однако затем покинул лагерь национальной команды и пропустил Олимпиаду из-за травмы.