Вербов рассказал, почему не попал в состав сборной России на Олимпиаду-2012 в Лондоне

Двукратный призер Олимпийских игр, главный тренер «Кузбасса» Алексей Вербов рассказал о причинах своего отсутствия на «золотой» Олимпиаде в Лондоне.

— Вам самому до сих пор обидно, что не попали в «золотой» лондонский состав? Почему, на ваш взгляд, так произошло?

— Обида есть на самого себя. Не попал, потому что был хуже в тот момент. Но эта ситуация во многом изменила мою жизнь в лучшую сторону и сделала меня сильнее. А олимпийское золото остается моей целью — теперь уже как тренера. И это отличная мотивация для дальнейшей работы.

— Какие реальные цели должна ставить перед собой сборная России в Токио?

— Цель у каждого и команды в целом должна быть одна — выложиться на 100%, быть единым механизмом, уметь терпеть, когда будет сложно, и не ставить никаких глобальных целей. Играть и настраиваться нужно на каждый матч, как на отдельный турнир, — цитируют Вербова «Известия».

Под руководством Вербова кемеровский «Кузбасс» напрямую вышел в «Финал шести» чемпионата России. В матче за третье место клуб уступил новосибирскому «Локомотиву» со счетом 1-3.