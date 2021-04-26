Украинский тренер Филиппов возглавил «Енисей»
13:43
Украинский тренер Юрий Филиппов возглавил «Енисей», сообщается на официальном сайте клуба.
О назначении 51-летнего специалист на пост главного тренера клуб объявил сегодня. В прошлом сезоне Филиппов возглавлял нижегородский АСК, который под его руководством занял 8-е место в регулярном чемпионате Суперлиги и впервые в истории вышел в плей-офф.
Украинский специалист возглавлял такие клубы как «Дагестан», «Ярославич» и «Нову», харьковский «Локомотив», кипрский АПОЭЛ, греческий ПАОК и сборную Украины.
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