Участница Олимпийских игр в пляжном волейболе Возакова дисквалифицирована за допинг

Во Всероссийской федерации волейбола сообщили, что чемпионка России 2010 года по пляжному волейболу Анна Возакова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.

«Возакова, так же как Дмитрий Ильиных, находилась в списке Григория Родченкова», — сказал собеседник ТАСС.

Наказание волейболистки истечет 11 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Ильиных был дисквалифицирован на два года с 13 января.