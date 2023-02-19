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Сегодня, 12:50

Участница Олимпийских игр в пляжном волейболе Возакова дисквалифицирована за допинг

Виктория Кравченко
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Во Всероссийской федерации волейбола сообщили, что чемпионка России 2010 года по пляжному волейболу Анна Возакова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.

«Возакова, так же как Дмитрий Ильиных, находилась в списке Григория Родченкова», — сказал собеседник ТАСС.

Наказание волейболистки истечет 11 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Ильиных был дисквалифицирован на два года с 13 января.

Источник: https://tass.ru/sport/17087635
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