Международная федерация волейбола отказалась комментировать дисквалификацию Дмитрия Ильиных

Международная федерация волейбола (FIVB) не стала комментировать дисквалификацию за допинг российского волейболиста Дмитрия Ильиных.

«FIVB не будет комментировать дисциплинарное дело волейболиста», — приводит ТАСС слова представителей федерации.

Сегодня, 18 февраля, генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко сообщил, что Ильиных дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация вступила в силу с 13 января 2023 года и продлится до 12 января 2025-го.

Ильиных завершил карьеру осенью 2021 года, а в декабре занял пост спортивного директора мужского волейбольного клуба «Белогорье».