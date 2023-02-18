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Сегодня, 19:42

Международная федерация волейбола отказалась комментировать дисквалификацию Дмитрия Ильиных

Алина Савинова
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Международная федерация волейбола (FIVB) не стала комментировать дисквалификацию за допинг российского волейболиста Дмитрия Ильиных.

«FIVB не будет комментировать дисциплинарное дело волейболиста», — приводит ТАСС слова представителей федерации.

Сегодня, 18 февраля, генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко сообщил, что Ильиных дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация вступила в силу с 13 января 2023 года и продлится до 12 января 2025-го.

Ильиных завершил карьеру осенью 2021 года, а в декабре занял пост спортивного директора мужского волейбольного клуба «Белогорье».

Источник: https://tass.ru/sport/17085297
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