Шипулин рассказал о процессе переговоров по товарищеским матчам с Ираном и Китаем

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола Геннадий Шипулин в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о товарищеских матчах сборной России.

«Не могу пока сказать, что есть какие-то продвижения. Могу лишь отметить, что это очень правильная идея. Надо соревноваться, поддерживать направление в этом векторе политики. Ждать у моря погоды не приходится. Все время говорят одно, делают другое. Потом опять говорят. Потом еще что-то пытаются, какие-то насмешки над великой Россией. Поэтому надо искать выход из положения, ребятам соревноваться, совершенствоваться. А там что бог даст», — сказал Шипулин «СЭ».

Ранее генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко рассказал о предстоящих планах волейбольных сборных России. В числе сборных, с которыми могут проведены товарищеские матчи, он назвал Иран и Китай.

В марте Международная федерация волейбола подтвердила невключение мужской и женской сборных России в состав участников квалификации к Олимпиаде-2024.