Солигорский «Шахтер» может стать участником чемпионата России по волейболу

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко сообщил, что солигорский «Шахтер» в следующем сезоне может заменить команду «Строитель» в чемпионате России.

«Шахтер» выразил желание играть в чемпионате России. Он может заменить «Строитель», поскольку у нас одна квота для клуба из Белоруссии», — приводит ТАСС слова Яременко.

В минувшем сезоне «Строитель» занял последнее место в чемпионате России.

«Шахтер» является шестикратным чемпионом Белоруссии по волейболу. На данный момент команду возглавляет Виктор Бекша.