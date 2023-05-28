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Сегодня, 11:45

Шипулин усомнился в участии российских волейболистов на ОИ-2024: «Унижаться нельзя»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Вице-президент Всероссийской федерации волейбола Геннадий Шипулин в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о возможности сборной России принять участие в Олимпиаде-2024.

«Не могу сказать, будем мы участвовать в Олимпиаде или нет. Там должны играть люди, гордиться своей страной, своим гимном и флагом. А идти наклоняться, опускать голову и выслушивать какие-то инструментарии, которые нам предлагают... Не знаю, стоит ли идти в таком статусе. Может, что-то альтернативное придумать, более весомое соревнование, но это мнение специалистов, в том числе и великих тренеров. Унижаться нельзя. Есть такая пословица: «Служить бы рад, прислуживаться тошно», — сказал Шипулин «СЭ».

В марте Международная федерация волейбола подтвердила невключение мужской и женской сборных России в состав участников квалификации к Олимпиаде-2024.

Волейбол
Олимпиада
Сборная России по волейболу
Геннадий Шипулин
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