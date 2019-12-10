Екатерина Гамова: «Не нужно кричать, что если нейтральный флаг, то и участвовать не надо»

Бывшая волейболистка сборной России Екатерина Гамова высказалась по поводу решения ВАДА запретить российским атлетам выступать на международных соревнованиях.

— Принять и понять такое решение невозможно! — написала Гамова в Instagram. — Мне больно осознавать весь тот ужас, который творится вокруг моих коллег и друзей! Мое мнение было, есть и будет одним — чистые спортсмены не должны страдать за все и всех!

Это какое-то кощунство наказывать невиновных, зная точно, что они невиновны! Я очень обрадовалась, что это хотя бы не касается молодежных сборных! Я не могла даже представить, как будем объяснять это все нашим детям!

Меня всегда переполняли гордость и эмоции когда, стоя на пьедесталах, пела гимн моей страны! Я люблю и горжусь своей страной! Есть ли у нас проблемы?Есть! Чтобы изменить что-то в глобальном масштабе, мы можем начать с себя, с малого! Не мусорить на улице, быть вежливыми даже с незнакомыми людьми, быть отзывчивыми и это лишь малые примеры! Начните с себя, чтобы сделать мир лучше вокруг себя! В моей голове не укладывается, как могут писать гадости и оскорблять людей в соцсетях!

Ушла от темы... У меня одна просьба ко всем... Поддержите ребят!!! Им сейчас хуже всех! Не нужно кричать, что если нейтральный флаг, то и участвовать не надо! Наших ведущих спортсменов знают и любят во всем мире, не важно какая форма на них будет надета, все и так будут знать и помнить, что они из России!

Отдельное спасибо хочу сказать всем коллегам и фанатам из других стран, которые переживают и поддерживают нас в это нелегкое время!