Екатерина Гамова: «Не нужно кричать, что если нейтральный флаг, то и участвовать не надо»
Бывшая волейболистка сборной России Екатерина Гамова высказалась по поводу решения ВАДА запретить российским атлетам выступать на международных соревнованиях.
— Принять и понять такое решение невозможно! — написала Гамова в Instagram. — Мне больно осознавать весь тот ужас, который творится вокруг моих коллег и друзей! Мое мнение было, есть и будет одним — чистые спортсмены не должны страдать за все и всех!
Это какое-то кощунство наказывать невиновных, зная точно, что они невиновны! Я очень обрадовалась, что это хотя бы не касается молодежных сборных! Я не могла даже представить, как будем объяснять это все нашим детям!
Меня всегда переполняли гордость и эмоции когда, стоя на пьедесталах, пела гимн моей страны! Я люблю и горжусь своей страной! Есть ли у нас проблемы?Есть! Чтобы изменить что-то в глобальном масштабе, мы можем начать с себя, с малого! Не мусорить на улице, быть вежливыми даже с незнакомыми людьми, быть отзывчивыми и это лишь малые примеры! Начните с себя, чтобы сделать мир лучше вокруг себя! В моей голове не укладывается, как могут писать гадости и оскорблять людей в соцсетях!
Ушла от темы... У меня одна просьба ко всем... Поддержите ребят!!! Им сейчас хуже всех! Не нужно кричать, что если нейтральный флаг, то и участвовать не надо! Наших ведущих спортсменов знают и любят во всем мире, не важно какая форма на них будет надета, все и так будут знать и помнить, что они из России!
Отдельное спасибо хочу сказать всем коллегам и фанатам из других стран, которые переживают и поддерживают нас в это нелегкое время!
Принять и понять такое решение невозможно!Мне больно осознавать весь тот ужас,который творится вокруг моих коллег и друзей!Мое мнение было,есть и будет одним-Чистые спортсмены не должны страдать за всё и всех!!! Это какое то кощунство наказывать невиновных,зная точно что они не виновны! Я очень обрадовалась,что это хотя бы не касается молодежных сборных!Я не могла даже представить как будем объяснять это всё нашим детям! Меня всегда переполняли гордость и эмоции когда стоя на пьедесталах пела гимн моей страны!Я люблю и горжусь своей страной!Есть ли у нас проблемы?Есть!Чтобы изменить что-то в глобальном масштабе,мы можем начать с себя,с малого!Не мусорить на улице,быть вежливыми даже с незнакомыми людьми,быть отзывчивыми и это лишь малые примеры!Начните с себя,чтобы сделать мир лучше вокруг себя!В моей голове не укладывается, как могут писать гадости и оскорблять людей в соцсетях! Ушла от темы...у меня одна просьба ко всем...Поддержите ребят!!!Им сейчас хуже всех!Не нужно кричать,что если нейтральный флаг,то и учавствовать не надо! Наших ведущих спортсменов знают и любят во всём мире,не важно какая форма на них будет одета,все и так будут знать и помнить что они из России! Отдельное спасибо хочу сказать всем коллегам и фанатам из других стран,которые переживают и поддерживают нас,в это не легкое время! Всем миру и любви! Будем верить в лучшее,все пройдёт,пройдёт и это... ??????????