Россия выгрызла все концовки и выиграла у Германии 3:0. Кошелева вернулась и готова разрывать

Лигу наций наша команда начала с победы.

Лига наций. Женщины

Россия — Германия — 3:0 (25:21, 25:22, 25:19)

Очки в атаке — 46:38. На блоке — 5:4. Эйсы — 5:7.

Самые результативные. Гончарова — 20, Воронкова — 14, Кошелева — 11.

Несмотря на сухие 3:0, начало этой Лиги наций не получилось для России простым. Что ожидаемо. Во-первых, первая игра после долгого перерыва — это всегда нервы. Во-вторых, немки — не проходная команда. На Евро-2019 они нашу сборную вообще-то обыграли — 3:2.

Возвращение Татьяны

Свой первый тайм-аут Серджио Бузато взял уже через несколько минут после начала игры. Его команда горела 1:5. А после перерыва стало даже 1:6. Итальянский тренер выпустил в старте Наталию Гончарову, Евгению Старцеву, Ирину Королеву, Ирину Фетисову, Ирину Воронкову и Татьяну Кошелеву. На позиции либеро вышла Дарья Пилипенко. На момент начала Лиги наций тренерский штаб видел сильнейшим именно этот состав. Интересно, изменится ли что-то к Олимпийским играм?

Такое вполне может быть, потому что даже в этой игре не обошлось без открытия. При счете 5:10 Бузато поменял либеро — у Дарьи не пошло. Вышла 26-летняя Тамара Зайцева, которая никогда прежде за сборную не играла. И она вошла в игру просто шикарно. Некоторые спасения прямо для волейбольных хайлайтов. В итоге Зайцева осталась на площадке до конца игры.

В стартовом сете, к слову, случилось еще несколько дебютов. На подачу выходили Ирина Капустина, Ксения Смирнова и Арина Федоровцева — причем 17-летнюю доигровщицу потом оставили еще на несколько розыгрышей. К концовке партии наши наконец настигли немок — 20:20. А потом наступил бенефис Кошелевой.

Татьяны, по сути, не было в сборной с Евро-2017. Из-за проблем со здоровьем она пропустила ЧМ-18, ЧЕ-19, олимпийский отбор. Формально спортсменка играла за национальную команду в прошлом году, но матчи против клубов Суперлиги — это все-таки не то. Все это время ходили разные разговоры. В том числе что Кошелева уже не тянет.

Думаю, уже своими действиями в концовке первого сета с Германией она дала понять, что не только хочет, но и может. Доигровщица отрабатывала в защите и красиво забивала ключевые мячи. Два последних балла в партии — ее работа. И важно, как это было сделано. Такое исполнение — мировой топ-уровень.

Выиграли — и забыли. Самое интересное впереди

Вообще именно атака была сильным местом России в этой игре. Во второй партии, которая развивалась примерно по тому же сценарию, что и первая (сначала сильно отпустили, а потом догоняли), почти всю нагрузку в нападении взяла на себя Гончарова. И Наталия была в огне. Восемь атак — шесть очков. Да и всю игру она провела на высоком уровне: забить 18 из 31 — отменная статистика.

Ключевым эпизодом партии стал челлендж, своевременно взятый Бузато. Судья отдал очко немкам, и счет вырос до 22:19 в их пользу, но после успешного видеопросмотра все пришлось переиграть. 21:20 — совсем другое дело. Россия додавила соперниц и во второй концовке.

После этого психологическое преимущество было полностью на стороне нашей команды. Россия повела в третьей партии 5:1 и дальше уверенно держала преимущество. Ирина Воронкова отметилась серией подач, в которых было два эйса. А финальный гвоздь немкам вколотила Кошелева.

Не сказать, что игра сборной была шикарной. Как обычно, возникали проблемы с приемом. Естественно, не всегда хватало взаимопонимания. Переоценивать эту победу не стоит. Тем более что немки были без своей главной звезды — Луизы Липпман. Но в целом пока все хорошо. Три очка добыли, позитивных эмоций — тоже. По мере возможностей попробовали молодых — так, 19-летняя Юлия Бровкина успела поучаствовать и на блоке, и свою атаку получила. Дальше практики точно будет больше, потому что турнир длинный. Может быть, уже в среду против Бельгии кто-то из юниорок получит больше времени, чтобы проявить себя. Работа идет.