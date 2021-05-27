Игры пока не видно, только желание. У России первое поражение в Лиге наций

Голландки победили в четырех партиях.

Лига наций. Женщины

Россия — Нидерланды — 1:3 (14:25, 22:25, 25:23, 20:25)

Очки в атаке — 48:59. На блоке — 8:11. Эйсы — 7:6.

Самые результативные: Смирнова и Федоровцева — по 18.

Третью игру подряд Серджио Бузато начинает одним составом: Гончарова, Кошелева, Воронкова, Старцева, Королева, Фетисова и Пилипенко на позиции либеро. Таким образом, можно понять, какое сочетание игроков на сегодня он видит основным.

Все три матча получились абсолютно разными по результату. Сначала — «сухая», но непростая победа над немками. Потом волевая над бельгийками. Россиянки проигрывали 0:2 сопернику, игру которого определяет один лишь человек — Бритт Херботс. Диагональная тащила на себе сборную в начале (11 очков только за первый сет), но потом банально устала. Эффективность ее атак сильно просела, и наши дожали.

А в четверг Россия потерпела первое поражение. Причем без особых вариантов. И это еще в составе у Нидерландов не было ни Лауры Дейкеймы, ни Робин де Кройф. Да что там, в диагонали у голландок вышла 17-летняя Эллес Дамбринк. И в первом сете она просто разбомбила российские блок и защиту, забив семь из семи. Партия закончилась разгромом.

После этого Бузато кардинально перетряхнул состав сборной, поменяв вообще всех. На второй сет вышли Смирнова, Федоровцева, Капустина, Лазарева, Малыгина, Бровкина и либеро Зайцева. С одной стороны, особого спроса с такого количества дебютанток быть не могло. С другой, сейчас олимпийский сезон — и кто-то из этих девушек точно поедет в Токио, а там уже на возраст и неопытность никто смотреть не будет.

Одна партия ушла на притирку. Наши девушки просто не понимали, кому и кого страховать, кому брать ответственность за спорные мячи, чем с удовольствием пользовались соперницы — пять-шесть очков они набрали простыми скидками в центр площадки. Еще несколько баллов Россия потеряла из-за ошибок в расстановке. Одну — еще ладно, всякое бывает, но три — это детский сад. В итоге сет, за который можно было цепляться, буквально вручили соперницам.

Главный тренер оставил экспериментальный состав на площадке. В результате следующий игровой отрезок получился неплохим. В очередной раз проявился безграничный потенциал Федоровцевой в атаке. Игровое мышление у нее феноменальное. Другое дело, что из-за переизбытка желания Арину пока захлестывает. Да и в приеме уверенности ей еще заметно не хватает. Не испугалась на острие атаки Смирнова — это плюс. Ксения рисковала (и часто успешно) из любых позиций.

В остальном же никто себя особенно не проявил. Особенно непросто было с блоком. Малыгина и Бровкина — две высоченных центральных. По идее, в этом компоненте россиянки должны были задавить соперниц. Однако на двоих девушки за три сета собрали только четыре чехла. У одной Федоровцевой, например, три. Самое грустное, что Даша с Юлей не успевали по скорости, из-за чего любящие быстрый волейбол голландки зачастую атаковали без особых помех.

В четвертом сете Нидерланды с самого начала улетели вперед и спокойно держали разницу. Абсолютно заслуженная победа, хотя не сказать, что они показывали какой-то невероятный волейбол. Скорее — российская сборная действовала чрезмерно скромно. Как по игре, так и по эмоциям. Пора просыпаться, потому что времени до Олимпиады все меньше и меньше.