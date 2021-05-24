Главная проверка нашей команды перед Олимпиадой.

Нынешняя Лига наций — особенный турнир. Наверное, такого не будет больше никогда. Команды целый месяц проведут в «пузыре» в итальянском Римини. Ни выйти в город, ни увидеться с родными, ни зрителей на трибунах. Все это усиливается напряжением от предстоящей Олимпиады. Кто-то по тактическим соображениям заявил основу, кто-то — резервные составы. Возможно, это будет один из самых непредсказуемых турниров в истории.

Почему результаты могут быть абсолютно любыми

Во-первых, не будем исключать ковид-фактора. Так, недавно вспышка «короны» произошла в сборной Таиланда — сразу 26 игроков сдали положительные пробы. Самое интересное, что вся команда накануне была привита китайской вакциной. Как такое возможно — непонятно. Да и чувствуют себя тайки нормально. Но кого это в наше время волнует? Риск подхватить вирус и только из-за этого пролететь мимо важных игр сейчас есть у каждого спортсмена.

Во-вторых, играть в Лиге наций-2021 будут по непривычному графику — три через три. Выходить на площадку три дня подряд — довольно жестко. Очевидно, что будет много замен, всех ждут кризисные моменты и провалы. Это добавляет неопределенности.

В-третьих, перед Токио ведутся стратегические игры. Как это бывает перед каждой Олимпиадой — тихарятся китаянки. Сейчас вот главный тренер Лан Пин привезла в Италию всего... 13 игроков. Среди них нет главных звезд сборной, включая Чжу Тин. Чемпионки Рио-2016 дали понять, что на вторую половину Лиги наций могут подтянуть несколько своих топов (по регламенту замены и дозаявки разрешены), но это не точно. Похоже, китаянки не хотят раньше времени раскрывать свои секреты.

По схожему пути пошли итальянки, что довольно удивительно, потому что в этом случае непонятно, зачем они тогда так бились за проведение турнира. Тем не менее уже известно — основа Лигу наций пропустит. Первая команда вместе с главным тренером Давиде Маццанти будет сидеть на сборах в Кавальезе — это те самые места, где проходит главная лыжная многодневка «Тур де Ски». А месяц обкатываться в Римини придется молодежи.

Не будет в Италии главных сербских звезд во главе с Тияной Бошкович. А вот бразильянки и американки везут сильнейшие составы и говорят о том, что стоит задача взять в Римини титул.

Чего ждать от наших

Россия уже в Римини. Сильнейшим составом. Вне заявки только те, у кого проблемы со здоровьем. Самые ощутимые потери: Анна Малова, Ксения Парубец и Татьяна Романова. При этом не исключено, что в олимпийскую заявку они войдут, — все будет зависеть от состояния и формы спортсменок в июле.

В остальном же состав в Токио будет выбираться из тех 17, кто сыграет в Лиге наций. На Олимпиаду, напомним, можно заявить только 12 игроков. У России в предстоящей Лиге наций как минимум три большие задачи. Первая — определиться с составом на Олимпийские игры. И очевидно, что борьба за места будет серьезная. Вторая — сыграться. Если те же китаянки обкатывают состав годами, то у нас практически каждый все начинает с чистого листа. В этом смысле большое количество игр в мае — июне российской сборной даже на руку.

Третья — результат. Евгения Старцева в недавнем интервью «СЭ» сказала, что задача на турнир тренерским штабом уже была озвучена: место в тройке. И понять настрой Серджио Бузато несложно. Если мы хотим биться за медаль в Токио, зубы нужно показывать уже сейчас. После победы на Евро-2015 россиянки четыре года пролетали мимо призов абсолютно всех соревнований — пока не взяли бронзу Кубка мира-2019. Этот успех надо закреплять. Потому что нашу сборную перестали бояться. Больше того, мы начали привыкать к поражениям от больших команд. С таким психологическим бэкграундом ехать на Олимпиаду смысла нет.

А вот первое с 2015 года попадание в призы на летнем коммерческом турнире будет как нельзя кстати.

Состав сборной России

Связующие: Екатерина Лазарева (Динамо-Краснодар), Полина Матвеева (Заречье-Одинцово), Евгения Старцева (Динамо-Ак Барс);

Диагональные: Валерия Горбунова (Липецк), Ксения Смирнова (Уралочка-НТМК), Наталия Гончарова (Динамо-Москва);

Блокирующие: Юлия Бровкина (Енисей), Дарья Малыгина (Тулица), Ирина Королёва (Динамо-Ак Барс), Ирина Фетисова (Динамо-Москва);

Доигровщики: Екатерина Пипунырова (Динамо-Краснодар); Ирина Сазонова (Липецк), Ирина Воронкова (Локомотив), Арина Федоровцева (Динамо-Ак Барс), Татьяна Кошелева (Галатасарай);

Либеро: Тамара Зайцева (Динамо-Краснодар), Дарья Пилипенко (Уралочка-НТМК).

Расписание игр

25 мая. 14.00. Россия — Германия

26 мая. 16.00. Россия — Бельгия

27 мая. 13.00. Россия — Нидерланды

31 мая. 22.00. Италия — Россия

1 июня. 22.00. Россия — Бразилия

2 июня. 16.00. Россия — Япония

6 июня. 17.00. Россия — Доминиканская Республика

7 июня. 11.00. Россия — Таиланд

8 июня. 13.00. Россия — Турция

12 июня. 11.00. Россия — Южная Корея

13 июня. 17.00. Россия — Канада

14 июня. 13.00. Россия — Сербия

18 июня. 17.00. Россия — Китай

19 июня. 13.00. Россия — США

20 июня. 17.00. Россия — Польша

24 июня. Полуфиналы

25 июня. Игра за третье место и финал