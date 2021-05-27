Женская сборная России проиграла Голландии в матче предварительного раунда Лиги наций
15:28
Женская сборная России уступила Голландии в матче предварительного раунда Лиги наций — 1:3.
Россиянки сумели выиграл у соперниц лишь один сет со счетом 25:23.
Сборная России занимает шестое место в таблице предварительного раунда Лиги наций с пятью очками в трех матчах. Голландия лидирует в таблице с семью очками в трех играх.
Следующий матч в рамках Лиги наций Россия проведет против Италии. Встреча состоится 31 мая, начало — в 22.00 (мск).
Волейбол
Лига наций. Женщины
Предварительный раунд
Россия — Голландия — 1:3 (14:25, 22:25, 25:23, 20:25)
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