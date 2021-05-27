Женская сборная России проиграла Голландии в матче предварительного раунда Лиги наций

Женская сборная России уступила Голландии в матче предварительного раунда Лиги наций — 1:3.

Россиянки сумели выиграл у соперниц лишь один сет со счетом 25:23.

Сборная России занимает шестое место в таблице предварительного раунда Лиги наций с пятью очками в трех матчах. Голландия лидирует в таблице с семью очками в трех играх.

Следующий матч в рамках Лиги наций Россия проведет против Италии. Встреча состоится 31 мая, начало — в 22.00 (мск).

Волейбол

Лига наций. Женщины

Предварительный раунд

Россия — Голландия — 1:3 (14:25, 22:25, 25:23, 20:25)