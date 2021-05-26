Россия отыгралась со счета 0-2 по партиям и победила Бельгию в Лиге наций

Женская сборная России одержала волевую победу во втором матче Лиги наций. Команда на тай-брейке одолела сборную Бельгии — 3-2.

Причем по ходу встречи россиянки уступали по партиям со счетом 0-2.

25 мая на старте турнира российская команда в трех сетах переиграла сборную Германии (3-0).

Все игры турнира проходят в итальянском городе Римини без зрителей.

Волейбол

Лига наций. Женщины

Предварительный раунд

Бельгия — Россия — 2:3 (25:23, 25:21, 19:25, 19:25, 8:15)

26 мая.

Китай — Япония — 0:3 (13:25, 19:25, 17:25)

26 мая.

Таиланд — Корея — 1:3 (25:15, 13:25, 18:25, 17:25)

26 мая.

Голландия — Германия — 2:3 (25:18, 18:25, 30:28, 23:25, 12:15)

26 мая.