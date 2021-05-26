Россия отыгралась со счета 0-2 по партиям и победила Бельгию в Лиге наций
18:36
Женская сборная России одержала волевую победу во втором матче Лиги наций. Команда на тай-брейке одолела сборную Бельгии — 3-2.
Причем по ходу встречи россиянки уступали по партиям со счетом 0-2.
25 мая на старте турнира российская команда в трех сетах переиграла сборную Германии (3-0).
Все игры турнира проходят в итальянском городе Римини без зрителей.
Волейбол
Лига наций. Женщины
Предварительный раунд
Бельгия — Россия — 2:3 (25:23, 25:21, 19:25, 19:25, 8:15)
26 мая.
Китай — Япония — 0:3 (13:25, 19:25, 17:25)
26 мая.
Таиланд — Корея — 1:3 (25:15, 13:25, 18:25, 17:25)
26 мая.
Голландия — Германия — 2:3 (25:18, 18:25, 30:28, 23:25, 12:15)
26 мая.
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