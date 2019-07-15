04:33 | Волейбол — Лига наций / Мужчины

Волков, Яковлев и Клюка вошли в символическую сборную Лиги наций

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Пресс-служба Лиги наций опубликовала символическую сборную турнира. В финале Россия переиграла США (3:1).

Лучшими доигровщиками признаны Дмитрий Волков (Россия) и Бартош Беднорж (Польша), блокирующими – Иван Яковлев (Россия) и Максвелл Холт (США), либеро – Кавика Шоджи (США), связующим – Мика Кристенсон (США), подающим – Егор Клюка (Россия).

Лига наций, мужчины: новости и обзоры, турнирная таблица, расписание и результаты матчей

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