Волков, Яковлев и Клюка вошли в символическую сборную Лиги наций

Пресс-служба Лиги наций опубликовала символическую сборную турнира. В финале Россия переиграла США (3:1).
Лучшими доигровщиками признаны Дмитрий Волков (Россия) и Бартош Беднорж (Польша), блокирующими – Иван Яковлев (Россия) и Максвелл Холт (США), либеро – Кавика Шоджи (США), связующим – Мика Кристенсон (США), подающим – Егор Клюка (Россия).
Seleção da #LigaDasNações:— Block Brasileiro (@BlockBrasileiro) 15 июля 2019 г.
Levantador: Christenson (EUA)
Oposto: Bednorz (POL)
Ponteiros: Kliuka (RUS) e Volkov (RUS)
Centrais: Holt (EUA) e Iakovlev (RUS)
Líbero: Shoji (EUA)
MVP: Anderson (EUA)#VNL #VNLMen #BePartOfTheGame
Foto: FIVB/Volley Is My Passion/Reprodução pic.twitter.com/M2u5cN9xYw
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