Тренер сборной России - о победе над США: "Это была лучшая игра команды"

Главный тренер мужской сборной России Туомас Саммелвуо остался доволен игрой команды в матче Лиги наций с США. Россияне в Уфе одержали победу со счетом 3-0.

– Сборная США – самый сильный соперник из тех, с которыми мы уже сыграли. Сегодня мы играли очень ровно, что не может не радовать, – цитирует РИА Новости Саммелвуо. – Хотя у сборной США был не сильнейший состав. Мы хорошо сыграли на блоке, игроки молодцы. Мы хорошо защищали мячи, было много kill-блоков. Наша команда была очень сконцентрирована. На данный момент это была наша лучшая игра.

Поддержка трибун очень помогла нам сегодня. Это же еще и помогает популяризации волейбола. После сегодняшнего матча дети могут сказать своим родителям: "Я хочу играть в волейбол". В этом плане на нас тоже большая ответственность. Мы хотим создавать волейбольный праздник для наших болельщиков.

Виктор Полетаев эффективно играл сегодня, хотя он по-прежнему набирает физическую форму. Мы стараемся помогать ему, чтобы он спокойно набирал кондиции. У нас есть и Денис Земченок, который вчера отлично сыграл. У нас есть возможность менять диагональных.