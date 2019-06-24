Саммелвуо признался, что не следит за турнирной таблицей Лиги наций

Главный тренер мужской сборной России​ Туомас Саммелвуо рассказал, что не следит за ситуацией в турнирной таблице предварительного раунда Лиги наций. На данный момент россияне занимают четвертое место, уступая лидирующей команде Бразилии четыре очка.

– Если говорить о бразильском туре в целом, остались довольны?

– Конечно, всегда хочется большего. В любом составе я рассчитываю только на победу. Но после Уфы у нас та-а-акое (Саммелвуо развел руками. – Прим. "СЭ") турне, для многих это первый опыт. В таком режиме тренировочного процесса практически нет. Все время занимают переезды и восстановление. А команда должна быть в тонусе. Впереди у нас очередная важная неделя.

– Чтобы железно попадать в "Финал шести", нужно одерживать в Австралии две победы.

– Да? Я не знаю.

– Не следите за турнирной таблицей?

– Вообще не смотрю туда. С первого матча не заглядывал. Вот честно. Я живу здесь и сейчас.

Лига наций, мужчины: новости и обзоры, турнирная таблица, расписание и результаты матчей