Россия обыграла Германию в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Германии (3:1) в матче предварительного раунда Лиги наций.

Для россиян это восьмая победа при двух поражениях. Команда занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.

Четвертый этап Лиги наций проходит в бразильской Куябе. Финальный турнир пройдет 10-14 июля в Чикаго (США), где сыграют шесть команд, в том числе хозяева турнира.

23 июня россияне сыграют со сборной Болгарии, а 24 июня - со сборной Бразилии.

Лига наций. Мужчины

Предварительный раунд

Германия - Россия - 1:3 (25:22, 21:25, 19:25, 14:25)