Россия обыграла Германию в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Германии (3:1) в матче предварительного раунда Лиги наций.
Для россиян это восьмая победа при двух поражениях. Команда занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.
Четвертый этап Лиги наций проходит в бразильской Куябе. Финальный турнир пройдет 10-14 июля в Чикаго (США), где сыграют шесть команд, в том числе хозяева турнира.
23 июня россияне сыграют со сборной Болгарии, а 24 июня - со сборной Бразилии.
Лига наций. Мужчины
Предварительный раунд
Германия - Россия - 1:3 (25:22, 21:25, 19:25, 14:25)
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