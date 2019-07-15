Роман Яковлев: "У России нет череды побед на всех турнирах. Хочется сломать традицию"

Тренер сборной России Роман Яковлев похвалил волейболистов команды после победы в Лиге наций. В решающем матче россияне взяли верх над США (3:1).

- В исполнении нашей сборной мы увидели командный волейбол. Видно было, что парни бились. Важно, что не провалились, хотя было много моментов, когда легко можно было поплыть. Но сумели удержаться в игре.

Хотелось бы поздравить парней, тренерский штаб и весь персонал с этой победой. В какой-то степени результат неожиданный, ведь ставку на этот турнир мы не делали.

- В преддверии олимпийского отбора и чемпионата Европы эта победа пойдет на пользу?

- Любые победы идут на пользу. Они добавляют положительных эмоций. Это не дает нам никаких гарантий на дальнейшие турниры, но вселяет дополнительную уверенность. В команде много молодых парней и все они голодные до побед. Для них это важно. А кому-то этот кубок даст толчок в дальнейших стремлениях. У нас все-таки нет череды побед во всех подряд турнирах. Хочется верить, что мы сломаем эту традицию и превратимся в команду-дистанцию. Пока мы на пути к этому и я очень рад, что являюсь частью такой команды. (Владимир Иванов)