Бразилия обыграла Иран, США проиграли Франции
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Сборная Бразилии переиграла Иран в матче предварительного раунда Лиги наций (3:1). Бразильцы продлили победную серию и ипродолжают лидировать в турнирной таблице.
В других встречах Франция выиграла у США (3:1), Канада обыграла Германию (3:0), Польша оказалась сильнее Японии (3:0).
Лига наций
Мужчины
Предварительный раунд
Иран — Бразилия — 1:3 (19:25, 25:23, 19:25, 21:25)
США — Франция — 1:3 (23:25, 25:22, 29:31, 22:25)
Канада — Германия — 3:0 (25:17, 26:24, 25:21)
Голландия — Италия — 1:3 (19:25, 23:25, 25:23, 21:25)
Япония — Польша — 0:3 (14:25, 18:25, 19:25)
Словения — Австралия — 3:1 (18:25, 25:18, 25:18, 25:17)
Сербия — Болгария — 3:0 (25:20, 25:17, 25:17)
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