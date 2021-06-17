Волейбол
Лига наций. Мужчины
Новости
Статьи Таблицы Календарь / Результаты
Новости   //    Волейбол   //    Лига наций / Мужчины

Бразилия обыграла Иран, США проиграли Франции

00:55

Сборная Бразилии переиграла Иран в матче предварительного раунда Лиги наций (3:1). Бразильцы продлили победную серию и ипродолжают лидировать в турнирной таблице.

В других встречах Франция выиграла у США (3:1), Канада обыграла Германию (3:0), Польша оказалась сильнее Японии (3:0).

Лига наций

Мужчины

Предварительный раунд

Иран — Бразилия — 1:3 (19:25, 25:23, 19:25, 21:25)

США — Франция — 1:3 (23:25, 25:22, 29:31, 22:25)

Канада — Германия — 3:0 (25:17, 26:24, 25:21)

Голландия — Италия — 1:3 (19:25, 23:25, 25:23, 21:25)

Япония — Польша — 0:3 (14:25, 18:25, 19:25)

Словения — Австралия — 3:1 (18:25, 25:18, 25:18, 25:17)

Сербия — Болгария — 3:0 (25:20, 25:17, 25:17)

Читайте также

Что нужно России в матче с Данией, чтобы попасть в плей-офф? Все расклады Евро для команды Черчесова
Как разбогатеть разным знакам зодиака: советы астрологов
Поэт Василий Бородин покончил с собой в Москве
Главарей "банды Леса" приговорили к пожизненным срокам

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
vs
0
Офсайд