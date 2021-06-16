Мужская сборная России победила Аргентину в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу победила Аргентину со счетом 3-1 в матче предварительного раунда Лиги наций.

После 11 туров Россия занимает 3-е место в таблице с 23 очками при 7 победах. В плей-офф турнира выходят только первые 4 команды из 16.

Лига наций. Мужчины

Предварительный раунд

Аргентина — Россия — 1:3 (19:25, 23:25, 25:21, 19:25)

16 июня.