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Мужская сборная России победила Аргентину в Лиге наций

13:24
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Мужская сборная России по волейболу победила Аргентину со счетом 3-1 в матче предварительного раунда Лиги наций.

После 11 туров Россия занимает 3-е место в таблице с 23 очками при 7 победах. В плей-офф турнира выходят только первые 4 команды из 16.

Лига наций. Мужчины

Предварительный раунд

Аргентина — Россия — 1:3 (19:25, 23:25, 25:21, 19:25)

16 июня.

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Иван Торопцев все материалы автора
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