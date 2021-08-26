Россия — Босния и Герцеговина, женский ЧЕ по волейболу: где смотреть и во сколько начало
16:30
Сегодня, 25 августа, женская сборная России проведет пятый матч на групповом турнире чемпионата Европы по волейболу. Соперник — команда Боснии и Герцеговины. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.
Россиянки потерпели 2 поражения в 4 матчах группы: обыграли Францию (3:1) и Азербайджан (3:0), уступили Бельгии (1:3) и Сербии (2:3).
Наша сборная занимает третье место в группе А. В плей-офф выйдут по четыре команды из группы.
За матчем Россия — Босния и Герцеговина в прямом эфире можно следить на телеканале «Матч! Игра»
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