Россия уступила Сербии на женском чемпионате Европы по волейболу

Сборная Сербии победила команду России (3:2) в матче группового турнира чемпионата Европы по волейболу среди женщин.

Счет в партиях — 25:22, 25:19, 16:25, 24:26, 15:10. Сербия набрала 14 очков и занимает первое место в группе А. У России восемь очков и третье место. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф.

Чемпионат Европы. Женщины

Группа А

Сербия — Россия — 3:2 (25:22, 25:19, 16:25, 24:26,15:10)