Чемпионат Европы по волейболу среди женщин: расписание и результаты матчей 25 августа

В среду, 25 августа, пройдут очередные матчи группового турнира чемпионата Европы по волейболу среди женщин.

Сегодня сборная России сыграет против Сербии. Наша сборная потерпела одно поражение в трех матчах группы: обыграла Францию (3:1) и Азербайджан (3:0) и уступила Бельгии (1:3).

Чемпионат Европы по волейболу-2021

(время начала матчей московское)

Группа B. Испания — Германия (17.30)

Группа D. Швеция — Нидерланды (17.30)

Группа A. Франция — Азербайджан (18.00)

Группа C. Белоруссия — Венгрия (19:00)

Группа B. Болгария — Польша (20.30)

Группа D. Румыния — Украина (20.30)

Группа A. Сербия — Россия (21.00)

Группа C. Хорватия — Италия (22.00)

Расписание и результаты всех матчей чемпионата Европы по волейболу среди женщин-2021 можно посмотреть здесь