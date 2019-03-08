Станислава Константинова: "Состав сборной? Рада, что меня не коснулся переполох в сети, но обидно, что упустила свое место на чемпионате мира"

Российская фигуристка Станислава Константинова оценила прокат своей короткой программы на Универсиаде в Красноярске.

– Довольна прокатом – все прыжки получились легко, показала эмоции, не давала себе расслабляться до конца программы, – отметила Константинова. – Конечно, была пара помарок на вращениях, но рада, что в целом прокат вышел хорошим. Своей оценкой (70,25 балла – Прим. "СЭ") довольна. После чемпионата Европы мы переделали и короткую и произвольную программы – решили учиться на своих ошибках, а не ломиться в закрытую дверь. Так легче, поэтому будем пробовать так.

На Универсиаде много достойных фигуристок, но главная моя соперница – я сама, – продолжила Константинова. – Стараюсь фокусироваться на себе и настраиваться так, что катаюсь я для себя. Гнаться за результатом – не мой вариант. Потрясающе, когда трибуны скандируют: "Россия, Россия!" Я горда, что выступаю здесь, что показала хорошее катание и порадовала людей.

По поводу объявления состава сборной – что касается меня, то результат после финала Кубка России был предсказуемым. Я даже немного рада, что меня не коснулся этот переполох в сети, но, конечно, обидно, что я упустила свое место на чемпионате мира. Буду работать, чтобы такого больше не случалось.

Моя травма голеностопа? Она идет еще с лета. Это хроническая травма – всегда болит, всегда в тейпах, терплю. Это естественно, все спортсмены проходят через это, сейчас соревновательный сезон, идут тренировки, пока не до лечения. Займусь им после Универсиады, когда будет небольшой перерыв. (Егор Бычков)

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Константинова справилась с короткой программой на Универсиаде