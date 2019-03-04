Россия завоевала больше половины медалей на Универсиаде и лидирует с гигантским отрывом

Сборная России по итогам второго дня Универсиады увеличила отрыв в медальном зачете. В первый день россияне завоевали ровно половину от всех возможных наград (12 из 24), сегодня же - больше половины (17 из 30).

В общей сложности на счету России 29 медалей: 9 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых.

Второе место делят Австрия и Белоруссия - по 2 золотых медали. Четвертой идет Швейцария (1-2-1).

Универсиада

Медальный зачет (положение после двух дней)

1. Россия – 9-11-9 (29)

2. Австрия – 2-0-0 (2)

Белоруссия – 2-0-0 (2)

4. Швейцария – 1-2-1 (4)

5. Китай – 1-1-0 (2)

6. Канада – 1-0-1 (2)

Финляндия – 1-0-1 (2)

8. Южная Корея – 1-0-0 (1)

9. Франция – 0-2-2 (4)

10. Норвегия – 0-1-0 (1)

Чехия – 0-1-0 (1)

12. Япония – 0-0-2 (2)

13. Казахстан – 0-0-1 (1)

Швеция – 0-0-1 (1)