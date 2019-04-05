Правительство объявило благодарность призерам Универсиады в Красноярске

Правительство Российской Федерации объявило благодарность призерам зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Благодарность спортсмены получили за высокие спортивные достижения на Универсиаде. В документе прописаны имена 79 атлетов.

Сборная России выиграла медальный зачет Универсиады в Красноярске, завоевав 112 медалей (41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовых).

Российские спортсмены побили рекорды по общему количеству медалей и по числу золотых наград, завоеванных в рамках одной зимней Универсиады.