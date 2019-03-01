Ольга Голодец: "Универсиада в Красноярске поставит рекорд по количеству стран-участников"

Вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта Ольга Голодец на пресс-конференции, посвященной открытию XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске, отметила, что на соревнованиях будет установлен рекорд по количеству стран-участников.

– Универсиада для России и, надеемся, всего мира – это важнейшее спортивное и гуманитарное событие, – сказала Голодец. – Мы благодарны семье FISU (Международная федерация университетского спорта – Прим. "СЭ") за то, что России оказано доверие, и впервые на ее территории пройдет зимняя Универсиада.

Отношение к зимним видам спорта в нашей стране особенное – мы любим хоккей, фигурное катание, горные лыжи и сноуборд. Для нас это огромный праздник, к которому мы готовились шесть лет. Было построено 34 огромных объекта, из них 19 – спортивных. Важно, что строились также и объекты социальной инфраструктуры, которые помогли в развитии города и в дальнейшем будут работать на его благо – например, новый мост через Енисей и новая клиническая больница. А деревня Универсиады – это будущий кампус Сибирского федерального Университета.

Конечно, спортивная инфраструктура в этом ряду стоит особняком. Мы уже знаем ее будущее предназначение, принята специальная концепция наследия: несколько объектов отойдут федеральному Университету и станут базой для занятий спортом студентов, городских спортивных школ и местом отдыха красноярцев.

Нынешняя Универсиада, как нам кажется, поставит рекорд по количеству стран-участников – их ожидается 59. В городе работают пять тысяч волонтеров, помогающих гостям Универсиады. Уверена, это будет праздник дружбы между молодежью разных стран. (Егор Бычков)