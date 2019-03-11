Генеральный секретарь FISU: "Лидерство России на Универсиаде - нормальное явление"

Генеральный секретарь и исполнительный директор Международной федерации университетского спорта (FISU) Эрик Сейнтронд подчеркнул: подавляющее преимущество сборной России на домашней Универсиаде в Красноярске - это нормальное явление для любой страны-организатора массового спортивного мероприятия.

В медальном зачете Универсиады сборная России за день до церемонии закрытия занимает первое место, завоевав 103 медали - 36 золотых, 36 серебряных и 31 бронзовую.

- Лидерство России - это нормально, ведь страна-хозяйка Игр всегда продвигает своих спортсменов, старается представить сборные лучшими атлетами, - цитирует ТАСС Сейнтронда. - Если национальная сборная страны-организатора не принесет наград, их же спросят - а где медали? У России огромное население, много талантов, ваши спортсмены всегда в первых строчках мирового рейтинга, так что это нормально, что вы выиграли так много.