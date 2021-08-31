После трех допинговых случаев за месяц российский триатлон — на грани международных санкций

За последний месяц обвинения в нарушении антидопинговых правил получили сразу трое российских триатлонистов. Сначала попался на ЭПО участник Олимпийских игр в Токио Игорь Полянский, а вместе с ним уже национальной федерацией был отстранен его брат и тоже участник Игр Дмитрий.

Потом антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда (CAS) отстранил за отклонения в показаниях биопаспорта Владимира Турбаевского. И наконец, снова на ЭПО попался Александр Брюханков. Теперь теоретически наша федерация может быть отстранена на два года. Такое наказание может быть применено, если выявлено четыре и более допинговых случаев за год. Пока мы находимся на грани.

— Третий допинговый случай с российским триатлонистом за месяц — как вы это прокомментируете? — вопрос главе Федерации триатлона России Ксении Шойгу.

— Проблема вскрылась только в этом сезоне. Но вопрос с допингом для нас один из ключевых. В начале нашей работы стало очевидно, что подход к антидопинговой политике федерации триатлона необходимо пересматривать.

В ФТР была создана комиссия по антидопингу; со всеми новыми спортсменами, включая юниоров, проведен курс обучения по антидопингу. На данный момент комиссией разрабатываются материалы для внедрения антидопинговой политики во все спортивные школы, где есть наши отделения.

Так как положительные пробы были обнаружены у опытных спортсменов, завершающих свою карьеру, основной задачей считаем довести до молодых спортсменов, что данная практика будет жестко пресекаться руководством федерации.

Расследования проводят международная федерация и РУСАДА

— Каков риск санкций со стороны международной федерации? Можно ли сказать, что при еще одном допинговом случае они точно последуют?

— Мы плотно взаимодействуем с Международной федерацией триатлона и эту работу начали не сегодня, а более чем полгода назад. Наша общая задача — помочь российскому триатлону в том, чтобы он продолжал активно развиваться и был чистым. Президент международной федерации Марисоль Касадо получает всю информацию о том, какая работа проводится с нашей стороны. Мы настроены жестко пресекать такого рода прецеденты, придерживаясь общего курса нулевой толерантности к допингу.

18 и 27 августа нами проведены консультации с генеральным секретарем Международной федерации триатлона Антонио Аримани и менеджером по антидопинговому направлению Жаном Корбом. Помимо текущих антидопинговых обучающих программ «Триагонал» и «Adel», которые уже прошли все наши спортсмены, мы договорились с международной федерацией организовать дополнительное обучение по антидопингу для всех российских спортсменов. Международная федерация готова прислать необходимые материалы (образовательный курс) в ответ на наше обращение.

Ключевой аспект, который должен быть реализован в ближайшие сроки, — это подписание соглашения с РУСАДА. Перед стартами или в ходе тренировочных мероприятий все спортсмены должны будут проходить процедуру забора анализов. ФТР уже направила запрос в РУСАДА о возможности проведения регулярного тестирования спортсменов на возможные нарушения антидопинговых правил, и получен ответ.

— Будет ли федерация вести собственное расследование этих допинговых инцидентов?

— Расследования проводят международная федерация и РУСАДА, мы оказываем содействие. У нас в разбор этой ситуации вовлечены дисциплинарный комитет и антидопинговая комиссия.

— Почему вместе с Игорем Полянским был сначала отстранен федерацией его брат Дмитрий, а потом ему все же разрешили выступать? В чем логика этого решения?

— Спортсмены проходили подготовку на сборах вместе, у них одни и те же тренеры. Следы ЭПО обнаружены в пробе Игоря Полянского, взятой 21 июля. Дмитрий же сдавал пробы и позже — 24 июля и 3 августа. Нам было важно понимать, что все эти пробы чистые.

Допингеры подвели всю команду

— У всех попавшихся проблемы с ЭПО или паспортом крови, это очень серьезные нарушения. Можно ли говорить о какой-то системной проблеме допинга в российском триатлоне? Связано ли это с конкретным тренером/тренерами?

— Это не связано с текущим тренерским составом сборной — это единственное, что мы можем сказать до оглашения результатов расследования РУСАДА.

— Могут ли быть связаны положительные пробы с новой методикой обнаружения микродоз ЭПО?

— Это больше вопрос к специалистам РУСАДА. Полагаю, что это вполне вероятно. Важно, что методики обнаружения запрещенных субстанций не стоят на месте, делая спорт чище.

— Дисквалифицированные спортсмены — насколько это серьезная потеря для сборной в плане результатов?

— Не считаю, что потерей для сборной может быть вывод из команды спортсменов, которые связали себя с нарушением антидопинговых правил. Они подвели всю команду. Хорошей новостью является то, что у нас очень сильная молодежь, которая в этом сезоне собрала огромный урожай наград. Это призеры (в том числе обладатели золотых медалей) чемпионата и этапа Кубка Европы: Валя Рясова, братья Антиповы, Юля Голофеева, Диана Исакова и другие ребята.

— Итоги выступления на Олимпийских играх — как вы их прокомментируете? Были ли основания рассчитывать на большее?

— Оснований рассчитывать на высокие места уже на этих Играх не было. С начала года нами ведется работа по формированию олимпийского резерва.

У нас уже есть расширенный список юниоров, которые в ближайшие годы будут бороться за право попасть на Олимпиаду. И показать там достойный результат.

Важна комплексная работа. У нас запускаются образовательные программы: в Санкт-Петербурге, Казани и других городах. Занимаемся подготовкой как спортсменов и тренеров, так и судей. В разных регионах формируются центры для подготовки триатлонистов. Из всех этих деталей и складывается общий путь к успеху.