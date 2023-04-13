Международный союз триатлона допустил российских спортсменов к соревнованиям

Исполнительный комитет Международного союза триатлона (World Triathlon) допустил спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу World Triathlon.

«Исполнительный комитет World Triathlon одобрил рекомендацию Международного олимпийского комитета о возвращении к соревнованиям спортсменов с российскими и белорусскими паспортами и отменил приостановку участия атлетов в соревнованиях под эгидой организации. Сегодняшнее решение принято для того, чтобы открыть путь для независимых нейтральных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, а также для официальных лиц обеих стран для участия в мероприятиях под эгидой организации», — приводит слова заявления ТАСС.

В декабре 2021 года World Triathlon ввел санкции против Федерации триатлона России из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил со стороны российских спортсменов. Срок действия санкций закончится в декабре нынешнего года.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе.