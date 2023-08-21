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Сегодня, 10:25

С Федерации триатлона России сняли санкции за нарушения антидопинговых правил

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации триатлона России (ФТР) Ксения Шойгу заявила, что организация больше не находится под санкциями за нарушения антидопинговых правил.

«Санкции, связанные с нарушениями антидопинговых правил, с нас уже сняты. Мы очень продуктивно отработали все замечания и выполнили все требования по исключению повторных нарушений. Более того, мы поняли, что употребление запрещенных препаратов часто бывает связано с недостаточной информированностью и отсутствием знаний в этой области. Например, необходимо было отучить спортсменов от того, чтобы пить из той же бутылки, из которой пьют спортсмены-любители, проверять абсолютно все, что спортсмены принимают в пищу, все лекарства. Постоянно напоминаем о «принципе строгой ответственности», что именно спортсмен отвечает за то, что попадает в его организм. Необходимо было учить правильно заполнять систему АДАМС и ввести большой образовательный план по антидопинговой политике. Несмотря на все баны, у нас регулярно берут пробы, и сегодня мы сдаем их максимально успешно», — приводит слова Шойгу ТАСС.

В декабре 2021 года Международный союз триатлона ввел санкции против ФТР в связи с многочисленными нарушениями антидопинговых правил российскими спортсменами.

Источник: https://tass.ru/sport/18549307
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