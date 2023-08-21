Шойгу рассказала, что российских юниоров могут допустить до мировых соревнований по триатлону

Президент Федерации триатлона России (ФТР) Ксения Шойгу заявила, что российских юниоров могут допустить к международным соревнованиям по триатлону в нейтральном статусе.

«Пришла новость о том, что наших юниоров в возрасте до 19 лет могут допустить к соревнованиям. Однако есть ряд пунктов, включая «нейтральность», которые требуют самых детальных уточнений, — необходимо все-таки найти этот общий знаменатель. Работаем в этом направлении в сотрудничестве с Олимпийским комитетом России. У ребят открываются новые возможности, график спортивных стартов на следующий год после этого решения выглядит абсолютно иначе. Я убеждена, что они сделают все, чтобы если и не занять призовые места, то войти в топ-10. А у нас сейчас таких спортсменов достаточно много», — приводит слова Шойгу ТАСС.

В апреле исполнительный комитет Международного союза триатлона (World Triathlon) заявил о планах допустить спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе.