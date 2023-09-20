Триатлонистка Рясова оспорит двухлетнюю дисквалификацию за допинг

Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу сообщила, что Валентина Рясова подаст апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о ее дисквалификации на два года.

«Официальных документов о пересмотре сроков дисквалификации Валентина Рясова пока не получала, — цитирует Шойгу ТАСС. — Как только они будут предоставлены — юристы начнут работу над апелляцией. Случай считаем вопиющим. Федерация не останется в стороне в вопросе защиты спортсмена».

Изначально Международная федерация триатлона отстранила 25-летнюю Рясову на 6 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Однако РУСАДА подало апелляцию в CAS с требованием увеличить срок отстранения.

CAS удовлетворил иск РУСАДА и дисквалифицировал Рясову на два года с 15 сентября 2023 года по 14 марта 2025 года с зачетом отбытого срока дисквалификации (с 12 сентября 2022 года по 11 марта 2023 года).

Рясова — победительница всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов на олимпийской дистанции.