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Допинг

Сегодня, 14:27

Триатлонистка Рясова оспорит двухлетнюю дисквалификацию за допинг

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу сообщила, что Валентина Рясова подаст апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о ее дисквалификации на два года.

«Официальных документов о пересмотре сроков дисквалификации Валентина Рясова пока не получала, — цитирует Шойгу ТАСС. — Как только они будут предоставлены — юристы начнут работу над апелляцией. Случай считаем вопиющим. Федерация не останется в стороне в вопросе защиты спортсмена».

Изначально Международная федерация триатлона отстранила 25-летнюю Рясову на 6 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Однако РУСАДА подало апелляцию в CAS с требованием увеличить срок отстранения.

CAS удовлетворил иск РУСАДА и дисквалифицировал Рясову на два года с 15 сентября 2023 года по 14 марта 2025 года с зачетом отбытого срока дисквалификации (с 12 сентября 2022 года по 11 марта 2023 года).

Рясова — победительница всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов на олимпийской дистанции.

Источник: ТАСС
Сборная России по триатлону
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