Ксения Шойгу заявила о планах построить центр триатлона в Татарстане или на Кубани
Президент Федерации триатлона России (ФТР) Ксения Шойгу заявила, что центр триатлона может быть построен в Татарстане или Краснодарском крае.
«Основная цель — начать реализацию проекта большого триатлонного центра для всесезонной подготовки. Наряду с несколькими вариантами основные локации — Краснодарский край и Татарстан. Идет обсуждение, мы хотели уже в этом году запустить проектирование», — приводит слова Шойгу ТАСС.
Источник: https://tass.ru/sport/18549355
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