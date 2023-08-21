Ксения Шойгу заявила о планах построить центр триатлона в Татарстане или на Кубани

Президент Федерации триатлона России (ФТР) Ксения Шойгу заявила, что центр триатлона может быть построен в Татарстане или Краснодарском крае.

«Основная цель — начать реализацию проекта большого триатлонного центра для всесезонной подготовки. Наряду с несколькими вариантами основные локации — Краснодарский край и Татарстан. Идет обсуждение, мы хотели уже в этом году запустить проектирование», — приводит слова Шойгу ТАСС.