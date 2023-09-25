Календарь беговых, лыжных и триатлонных стартов на 2024 год

Опубликован календарь беговых, лыжных и триатлонных стартов на 2024

«СЭ» публикует календарь событий массовых спортивных мероприятий, которые состояться в разных городах России в 2024 году. Среди них беговые, лыжные старты и триатлон.

Беговые старты 2024 года

21 января — 53-й пробег «Прорыв блокады» Пулково-Пушкин (Санкт-Петербург, дистанции 2, 5, 10 км)

28 января — Марафон «Дорога жизни» (Санкт-Петербург, обычно дистанции — 5 и 42,2 км)

18 февраля — Зимний Павловский забег (Санкт-Петербург, дистанции 3, 10, 21,1 км)

3 марта — Onego Ice Ultra (Петрозаводск, дистанции 5, 10, 20, 50 км)

24 марта — Десятка PushkinRun (Санкт-Петербург, дистанция 10 км)

14 апреля — Арена Полумарафон (Санкт-Петербург, дистанции 5, 10, 21,1 км)

20-21 апреля — Dagestan Wild Trail (Ирганай, Махачкала, дистанции 15, 35, 65, 120 км)

11-12 мая — Казанский марафон (Казань, Республика Татарстан, дистанции 3, 10, 21,1 и 42,2 км, детские забеги и забеги ползунков)

12 мая — Царскосельский марафон (Санкт-Петербург, дистанции 3, 11, 21, 42 км)

25 мая — St.Petersburg Backyard Ultra (Ленобласть, формат «бэкярд» — до последнего участника)

15-16 июня — Crazy Owl (Парк Белый колодец, Воронежская область, дистанции 20 и 50 км — слоты раскуплены, переоформить можно до 10 мая за 500 руб.)

16 июня — Экиден (Санкт-Петербург, участие командой, 6 этапов 5-10-5-10-5-7, 25 км)

22 июня — Балтийский трейл (Санкт-Петербург, дистанции 5, 10, 21,1 км и забег в пижамах 1 км)

28-30 июня — Arkhyz Wild Trail (Архыз, дистанции от 14 км до ультры)

29 июня — Марафон «Белые ночи» (Санкт-Петербург, дистанции 10, 42,2, эстафета 42 км в 5 этапов)

6-7 июля — Трейл Хибины (Кировск, Мурманская область, дистанции 5, 17, 42, 65, 100 км)

19-21 июля — GRUT (Суздаль, дистанции — ночной забег 10 км, дневные забеги 5, 10, 20, 30, 50, 80, 100 км)

24 августа — Ночной забег от Pushkin Run (Санкт-Петербург, дистанции 5 и 10 км)

27 июля — BUT Biotropika Ultra Trail (Ленинградская область, формат Backyard Ultra)

15 сентября — Пушкин-Санкт-Петербург (СПб, дистанции 5, 10, 30, 42,2 км; ранее была объявлена дата 7 сентября)

6 октября — Осенний Павловский забег (Павловск, Санкт-Петербург, дистанции 3, 10, 21,1 км)

10-13 октября — Rosa Run (Роза Хутор, Сочи, вертикальный километр (длина 7 км), 8 км, 26 км, карнавальный забег, квест)

27 октября — Арена Марафон (Санкт-Петербург, дистанции 5, 10, 21,1 и 42,2 км)

Триатлон

21 января — GravityIndoorTriCup 3 этап: Воздух (Санкт-Петербург, 0,3 км плавание — 8 км велогонка тренажер — 2 км бег на беговой дорожке)

18 февраля — GravityIndoorTriCup 4 этап: Огонь (Санкт-Петербург, 0,3 км плавание — 8 км велогонка тренажер — 2 км бег на беговой дорожке)

17 марта — GravityIndoorTriCup 5 этап: Любовь (Санкт-Петербург, 0,3 км плавание — 8 км велогонка тренажер — 2 км бег на беговой дорожке)

19-21 июля — «Медный Всадник» (Санкт-Петербург, 113, 226, эстафета, детский забег, женский забег 5 км)

Лыжные старты

27 — 28 марта 2024 — «89 Праздник Севера» (Мурманск, 10 км и 15 км, классический и свободный стиль)

10 апреля 2024 «Памяти В. Беляева» (Апатиты, 5 км и 10 км, свободный стиль)

11 — 14 января — «Кубок России» (Казань, 10/15 км, свободный стиль, спринт, классический стиль, скиатлон 20 км)

3-4 февраля — «Кубок России» (Тюмень, спринт, классический стиль, масс-старт 10/15 км, свободный стиль)

10 — 18 сентября — «Спартакиада сильнейших России» (Тюмень, спринт, классический стиль, скиатлон 20 км, свободный стиль 10 км, командный спринт, свободный стиль, эстафета 4х7.5 км, масс-старт 50 км, классический стиль (женщины), масс-старт 50 км, классический стиль (мужчины)).

16-24 марта — «Чемпионат России» (Малиновка, спринт, свободный стиль, скиатлон 20 км, классический стиль 10 км, командный спринт, классический стиль, эстафета 4х5/4х7.5 км, масс-старт 30 км, свободный стиль (женщины), масс-старт 50 км, свободный стиль (мужчины)).

3-7 апреля — Финал Кубка России. Мини-тур (Кировск, спринт, свободный стиль, пасьют 10/15 км, свободный стиль, 10/15 км, классический стиль, масс-старт 10 км, свободный стиль).

13 апреля — «Чемпионат России» (Апатиты, масс-старт 50 км, классический стиль (женщины)).

14 апреля — «Чемпионат России». (Мончегорск, масс-старт 70 км, классический стиль (мужчины)).