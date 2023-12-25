Триатлонистку Луизу Баптисту сбил мотоцикл на тренировке — спортсменка находится в тяжелом состоянии
Бразильскую триатлонистку Луизу Баптисту госпитализировали после аварии на тренировке, сообщает Globo Esporte.
29-летнюю спортсменку сбил мотоцикл, когда она ехала на велосипеде по автомобильной дороге. Баптиста получила множественные травмы, в частности повреждение правого легкого, переломы ребер, ключицы, большеберцовой и бедренной костей.
Спортсменка уже перенесла одну операцию. Сейчас ее состояние оценивается как тяжелое.
Баптиста является двукратной победительницей Панамериканский игр 2019 года — в личных соревнованиях и смешанной эстафете.
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