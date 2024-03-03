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3 марта, 13:58

Число триатлонистов из России в международных пулах допинг-тестирования сократилось вдвое

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Стало известно количество спортсменов из России, включенных в международный пул допинг-тестирования Международного союза триатлона (World Triathlon) на 2024 год. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, в документах организации оказалось трое россиян — Диана Исакова, Александр Разаренов и Григорий Антипов.

По сравнению с 2023 годом, количество российских спортсменов, находящихся под допинг-контролем, сократилось вдвое. Помимо Исаковой и Разаренова, в пул тестирования были включены Валентина Рясова, Дмитрий Полянский, Илья Прасолов и Анастасия Горбунова.

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, все зарегистрированные в пуле допинг-тестирования спортсмены обязаны указывать свое местонахождение в определенный период времени в профиле системы контроля ADAMS. Если в течение года спортсмены трижды нарушат правила доступности, может последовать дисквалификация сроком до четырех лет.

Источник: ТАСС
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