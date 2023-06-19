Спортсмен погиб во время соревнований по триатлону в Самаре

Во время проведения соревнований по триатлону на реке Волга в Самаре погиб один из участников Андрей Смагин, сообщает KP.RU.

37-летний мужчина прыгнул с баржи в воду напротив Первомайского спуска и больше не вынырнул.

По предварительным данным, спортсмен не справился с нагрузками во время прохождения водной дистанции. Отмечается, что для атлета это был не первый старт, он являлся опытным участником.

Перед выходом на старт все атлеты проходили медицинскую комиссию, после которой получили справку о допуске. За девять лет проведения соревнований это первый несчастный случай. Организаторы сообщили, что окажут полное содействие во всех вопросах, связанных со сложившейся ситуацией.