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Допинг

Сегодня, 12:15

Число тестируемых на допинг российских триатлонистов в международных пулах сократилось на треть

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Международная федерация триатлона включила шесть российских спортсменов в пулы на 2023 год, сообщает ТАСС.

В их число попали: Диана Исакова, Александра Разаренова, Валентина Рясова, Дмитрий Полянский, Илья Прасолов (все — регистрируемый пул тестирования) и Анастасия Горбунова (расширенный пул тестирования).

В прошлом году в числе тестируемых было девять российских триатлонистов. Все спортсмены, находящиеся в пуле, обязаны указывать в системе контроля ADAMS свое текущее местонахождение в определенный период времени. В случае трех нарушений их могут дисквалифицировать на срок до трех лет.

Источник: https://tass.ru/sport/17223565
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