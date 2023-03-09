Число тестируемых на допинг российских триатлонистов в международных пулах сократилось на треть
Международная федерация триатлона включила шесть российских спортсменов в пулы на 2023 год, сообщает ТАСС.
В их число попали: Диана Исакова, Александра Разаренова, Валентина Рясова, Дмитрий Полянский, Илья Прасолов (все — регистрируемый пул тестирования) и Анастасия Горбунова (расширенный пул тестирования).
В прошлом году в числе тестируемых было девять российских триатлонистов. Все спортсмены, находящиеся в пуле, обязаны указывать в системе контроля ADAMS свое текущее местонахождение в определенный период времени. В случае трех нарушений их могут дисквалифицировать на срок до трех лет.
Источник: https://tass.ru/sport/17223565
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