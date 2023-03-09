Число тестируемых на допинг российских триатлонистов в международных пулах сократилось на треть

Международная федерация триатлона включила шесть российских спортсменов в пулы на 2023 год, сообщает ТАСС.

В их число попали: Диана Исакова, Александра Разаренова, Валентина Рясова, Дмитрий Полянский, Илья Прасолов (все — регистрируемый пул тестирования) и Анастасия Горбунова (расширенный пул тестирования).

В прошлом году в числе тестируемых было девять российских триатлонистов. Все спортсмены, находящиеся в пуле, обязаны указывать в системе контроля ADAMS свое текущее местонахождение в определенный период времени. В случае трех нарушений их могут дисквалифицировать на срок до трех лет.