Международная федерация World Triathlon объявила о санкциях в отношении Федерации триатлона России за слишком большое число допинговых случаев.

World Triathlon, как и ожидалось, отреагировала на допинговый бум в российском триатлоне. В нашей стране только за последние три месяца попались на ЭПО три спортсмена сборной — Игорь Полянский, Владимир Турбаевский и Александр Брюханков. По уставу международной федерации, это может являться основанием для санкций в отношении всего российского триатлона. Вот самое основное из решения World Triathlon:

— ФТР обязана договориться с РУСАДА об обязательном тестировании всех российских триатлетов, в особенности тех, кто будет выступать на международном уровне;

— Россия не имеет права проводить у себя любые официальные старты европейского или мирового уровня сроком на один год (до конца 2022 года);

— ФТР обязана наложить санкции на тренеров и чиновников, замешанных в нарушениях антидопинговых правил.

Плюс к этому — возмещение всех издержек, призовых денег и обязательные образовательные программы. Еще наши чиновники покидают посты в европейской и международных федерациях.

Россия — первопроходец в мир допинговых санкций

Санкции World Triathlon максимально лайтовые. Будь такие у легкоатлетов — они бы прыгали от радости, да и биатлонисты не отказались бы. Тут нет никаких ограничений деятельности спортсменов (они могут выступать где угодно и под своим флагом), нет даже штрафов в несколько миллионов долларов. Всего-то нужно компенсировать издержки, которые понесли по нашей вине, и на год отказаться от проведения международных стартов. Сущая ерунда по сравнению с происходящим в некоторых других федерациях.

Тем не менее, суперпечально, что еще одна наша федерация становится объектом международных санкций. И если у легкой и тяжелой атлетики позади огромная история допинговых скандалов, да и биатлон уже мучается с этим не одно десятилетие, то для триатлона допинг — это что-то новое.

До сих пор World Triathlon не наказывала еще ни одну национальную федерацию. Мы тут стали первопроходцами. Возможно, отсюда и мягкие санкции. Никому не хочется замазывать свой спорт допинговыми скандалами. И хотя триатлон — циклический вид и допинг тут ох как помогает, пока ему удавалось оставаться в стороне от магистральных скандалов. Возможно, только пока.

Зачем ЭПО, чтобы финишировать в пятом десятке?

Все трое попавшихся на допинге российских триатлетов — суперопытные люди, ветераны сборной, прошедшие не одну Олимпиаду. При этом звездами они были исключительно на российском уровне. Полянский в Токио был 43-м, Брюханков и Турбаевский последние годы в основу сборной не входили.

У всех троих нашли ЭПО — то есть однозначный допинг, без всяких там скидок на случайный поцелуй и прочие несчастные случаи. При этом Полянский сдал положительную пробу даже до выступления в Токио — еще в конце июля. Принимать ЭПО, чтобы занять место в пятом десятке? Турбаевский на топ-уровне уже год вообще не выступал, Брюханков летом на чемпионате Европы не попал даже в топ-30. Зачем этим людям допинг?

Логическое объяснение тут только одно: все трое принимали запрещенные препараты давно и систематически. Просто раньше то ли проб брали меньше, то ли система тестирования не была настолько эффективна. Возможно, не случайно именно этой осенью ВАДА заговорило о новой, более эффективной методике обнаружения ЭПО.

— Решение World Triathlon нам абсолютно понятно, и мы его принимаем, — заявила президент ФТР Ксения Шойгу. — По факту ФТР уже несколько месяцев как начала выполнять обнародованные сегодня предписания, эти шаги мы обсуждали вместе с Мировым союзом триатлона, в том числе в ходе очных встреч. Для нас важно сообща решить проблему допинга, поэтому и было подписано соглашение с РУСАДА, мы работаем над образованием в сфере допинга, у нас появился офицер по безопасности.

Пока непонятно, как быть с пунктом про обязательное наказание тренеров и персонала спортсменов. Будем надеяться, в их отношении уже ведется расследование. Потому что пока известно только о дисквалификациях атлетов. И World Triathlon такой расклад точно не устроит.

Еще важный момент: коснутся ли санкции многочисленных спортсменов-любителей из России, которые участвуют в международных стартах? Если теперь ради какого-нибудь Ironman придется записываться в пул тестирования РУСАДА, то для массового спорта это катастрофа. Но, скорее всего, тут санкции могут затронуть только участников официальных стартов — чемпионатов мира, Европы и этапов Кубка мира и Европы. Среди них любители тоже есть, но их немного относительно общей массы.