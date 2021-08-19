Положительные пробы на ЭПО украинки Юлии Елистратовой и россиянина Игоря Полянского — первые ласточки нового метода тестирования, который может привести к серии громких скандалов.

Топ-спортсмены последние годы на эритропоэтине — одном из самых «тяжелых» допинговых препаратов — попадаются редко. Последний громкий скандал для России — пожалуй, история с биатлонистом Александром Логиновым, который давно уже отбыл дисквалификацию и выступает. Остальные потребители этого препарата, угодившие в лапы допинг-контроля, — в основном спортсмены средней руки, жертвы внезапного тестирования.

И вот Олимпиада в Токио подарила две новые жертвы. Непосредственно перед Играми положительные пробы на ЭПО сдали украинская спортсменка Юлия Елистратова и россиянин Игорь Полянский. Причем анализ этих проб занял очень много времени. В случае с Елистратовой — более полутора месяцев, с Полянским — почти месяц. Это экстремально долго, особенно с учетом того, что в промежуток оба триатлониста успели улететь на Олимпиаду, а Полянский — даже там выступить.

Когда сутки решают все

Еще прошлой зимой французская антидопинговая лаборатория опубликовала научный материал о новом методе тестирования на ЭПО. Тогда это прошло почти незамеченным: мир вскоре охватила пандемия и тестирование прекратилось в принципе. Но ученые продолжали свои исследования, сосредоточившись на теме микродоз — самом инновационном допинговом методе сегодняшнего дня.

Что такое микродоза? История в том, что терапевтическая доза ЭПО — то есть такая, которая даст прибавку результата — может быть разбита на много маленьких частей. На допинговый эффект это не влияет, неважно — вколоть всю дозу за один раз или, например, за шесть. Зато микродозу крайне сложно поймать на допинг-контроле.

Предыдущие методы обнаружения позволяли находить в пробах только микродозы, введенные в последние 24 часа. Если прошло хотя бы двое суток — спортсмен почти наверняка окажется чистым. Получается, что поимка допингера — дело случая, и вероятность приезда допинг-контроля именно в тот самый момент, когда ЭПО будет в крови, относительно невысока.

Но вот теперь все меняется. Новый метод в 91 проценте случаев позволяет находить микродозы ЭПО даже спустя 72 часа после инъекции. Особенно если это была не единичная доза, а часть курса — то есть как почти всегда и бывает. Причем ЭПО обнаруживается и в пробах мочи, и в крови. Это — революция в допинг-контроле.

Ждем новых скандалов

Тут еще интересно, почему первый удар пришелся именно на триатлон. До сих пор этот вид спорта оставался в стороне от мощных допинговых скандалов. Хотя в легкой атлетике, велоспорте, да и плавании — трех составляющих триатлона — они гремели вовсю.

Во многом изоляция от допинговых неприятностей связана с недостаточностью тестирования. По отчету ВАДА, за 2019 год в триатлоне были взяты чуть более четырех тысяч проб. И это — включая все разновидности, в том числе неолимпийские. Для сравнения, в тяжелой атлетике взяли 12 тысяч проб, легкой атлетике — 34 тысячи, велоспорте — 24 тысячи... Даже с учетом разницы в количестве занимающихся цифры несопоставимы.

Но теперь все может измениться. Новый метод позволяет находить микродозы ЭПО не только в свежевзятых пробах, но и в тех, что хранятся с предыдущих турниров. На данный момент срок хранения пробы с Олимпийских игр составляет десять лет. Безусловно, некий период распада все равно существует, и сомнительно, что ученым удастся что-то найти в совсем уж старых тестах. Но уж все пробы из Токио точно будут перепроверены. Результаты мы узнаем не быстро, так как на анализ, напомним, требуется время. Но почти наверняка скандалы с Елистратовой и Полянским станут не последними.