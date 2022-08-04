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Сегодня, 11:31

Международный союз триатлона ввел ограничения для трансгендеров

Виктория Кравченко
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Исполнительный совет Международного союза триатлона (World Triathlon) утвердил политику по поводу участия спортсменов-трансгендеров в турнирах. Новые ограничения будут введены через 30 дней, сообщается на официальном сайте Международного союза триатлона.

Согласно новым требованиям, после того как трансгендеры совершили переход, они должны будут как минимум в течение двух лет снижать уровень тестостерона до 2,5 наномолей на литр. Кроме того, с момента выступления на мужских соревнованиях должно пройти не менее четырех лет, прежде чем они смогут участвовать в женских.

Ранее Международный союз велосипедистов (UCI) и Международная федерация плавания (FINA) также ужесточили правила допуска трансгендеров к соревнованиям.

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