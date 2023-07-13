Триатлон
Новости Олимпиада
Игры
Главная
Триатлон

Сегодня, 03:03

Высоцкий: «Трасса «Медный всадник» — это достаточно быстрая дистанция»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Победитель и призер чемпионатов России Марк Высоцкий рассказал о сложностях трассы триатлона «Медный всадник».

«Это достаточно быстрая дистанция. В частности, потому что в плавании сократили расстояние до транзитного перехода, и можно быстро добраться. Также быстрый велоэтап, где достаточно держать скорость на круге. Когда я дебютировал на высшем уровне российского триатлона в Белово (Кемеровская область), там было целых шесть кругов велоэтапа, и трасса требовала очень сильной техники прохождения. Здесь я постараюсь превзойти то время, потому что здесь будет проще», — цитирует «Спорт День за Днем» Высоцкого.

Состязания впервые состоятся на полной, классической триатлонной дистанции общей протяженностью 226 километров: 180,2 км велогонки, 42,2 км марафонского бега и 3.86 км плавания. Главный старт пройдет 16 июля.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/vysotskiy-rasskazal-o-slozhnostyakh-trassy-triatlona-mednyy-vsadnik
0
Читайте также
Переезд из «Зенита» во Францию: хеппи-энд или шаг к разочарованию? Рабинер — о трансфере Кузяева
Сотникова: «У международной системы допинг-контроля нет ко мне вопросов»
В США назвали день захвата Storm Shadow ВС РФ плохим для Запада
Появились подробности гибели дочери экс-губернатора Пензенской области
Нарышкин рассказал о беседе с главой ЦРУ в июне по поводу Украины
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Что творит СКА, где будет играть Федотов. Лайв о КХЛ
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спортсмен погиб во время соревнований по триатлону в Самаре
Новости
RSS RSS
Все новости