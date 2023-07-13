Высоцкий: «Трасса «Медный всадник» — это достаточно быстрая дистанция»

Победитель и призер чемпионатов России Марк Высоцкий рассказал о сложностях трассы триатлона «Медный всадник».

«Это достаточно быстрая дистанция. В частности, потому что в плавании сократили расстояние до транзитного перехода, и можно быстро добраться. Также быстрый велоэтап, где достаточно держать скорость на круге. Когда я дебютировал на высшем уровне российского триатлона в Белово (Кемеровская область), там было целых шесть кругов велоэтапа, и трасса требовала очень сильной техники прохождения. Здесь я постараюсь превзойти то время, потому что здесь будет проще», — цитирует «Спорт День за Днем» Высоцкого.

Состязания впервые состоятся на полной, классической триатлонной дистанции общей протяженностью 226 километров: 180,2 км велогонки, 42,2 км марафонского бега и 3.86 км плавания. Главный старт пройдет 16 июля.