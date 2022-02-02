Самые привлекательные спортсменки Олимпиады-2022. Топ-10

Эти девушки не только стали популярными во время соревнований, но и раскрутили себя в социальных сетях.

В последние годы перед каждыми крупными стартами все мировые СМИ публикуют подборки самых красивых спортсменок-участниц. Не будем нарушать традиции и на этот раз — несмотря на все ковидные беды и на то, что в зимних видах спорта девушкам традиционно намного сложнее проявить свою сексуальность. Ведь все, за исключением фигуристок, выступают далеко не в самой обворожительной экипировке. Тем не менее и на Белой Олимпиаде хватает признанных красавиц. Да и красота, как известно, дело субъективное, и здесь речь не столько о природных данных, сколько о желании женщины работать в этом направлении.

В целом многие популярные спортсменки-зимницы имеют рекламные контракты и снимаются для обложек глянцевых журналов. Известность им приносят не только победы на крупных турнирах, но и фотографии в социальных сетях, в частности в Instagram. В нашем рейтинге мы собрали десять самых раскрученных в плане сексуальности участниц Олимпиады-2022, но со строгим критерием — не более одного упоминания в списке для каждой страны и для каждого вида спорта. Мы понимаем, что из одних россиянок легко было бы сформировать и топ-10, и топ-50, но Игры — это все-таки международные старты, поэтому держим себя в руках.

Микаэла Шиффрин, горные лыжи (США)

В 16 лет американка впервые выиграла чемпионат страны, став самой молодой победительницей подобного турнира. Первые призовые места Микаэлы на Кубке мира начали появляться в 2011 году. К 26 годам горнолыжница взяла два титула олимпийской чемпионки и шесть раз победила на чемпионате мира.

Ютта Лердам, конькобежный спорт (Голландия)

Голландка начала выступления на взрослом уровне в 2019 году, но уже три раза выиграла на чемпионате мира на отдельных дистанциях. Причем личное золото Ютта завоевала, финишировав с лучшим временем в истории Нидерландов. В 2021 году на коронной дистанции 1000 метров она стала серебряным призером, но выиграла чемпионат Европы в спринтерском многоборье.

Доротея Вирер, биатлон (Италия)

Благодаря меткой стрельбе и быстрому бегу Доротеи итальянская сборная дважды становилась бронзовым призером Олимпийских игр в эстафете. Удивительно: когда в 10 лет биатлонистка впервые встала на лыжи и попробовала себя на соревнованиях, она не смогла поразить ни одной мишени. Через некоторое время Вирер уже участвовала в Кубках мира и была самой скорострельной спортсменкой. Сейчас у нее три золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали на чемпионатах мира.

Юлия Канакина, скелетон (Россия)

Однажды к Канакиной в школу на урок пришел тренер, набиравший детей для подготовки к Юношеским Олимпийским играм. Юля быстро бегала, хотя в то время и занималась балетом и гимнастикой. Через полторы недели скелетонистка пришла на первую тренировку и потом окончательно выбрала спорт. В 2017 году она выиграла чемпионат мира среди юниоров, а через год взяла серебро. Сейчас Канакина готова выступить на Олимпиаде и попробовать завоевать первую медаль.

Эйлин Гу, фристайл (Китай)

18-летняя спортсменка из США выступает за Китай и в прошлом сезоне выиграла несколько главных мировых титулов. Фристайлистка дважды победила на престижных Зимних экстремальных играх (слоупстайл и суперпайп) и взяла два титула на чемпионате мира (хафпайп и слоупстайл).

Кроме спортивной карьеры, Эйлин снимается для глянцевых журналов и сотрудничает с ювелирной компанией, французским домом моды и брендом нижнего белья.

Фрида Карлссон, лыжные гонки (Швеция)

Шведке на роду было написано стать известной лыжницей — мать спортсменки Анна-Мари Элизабет Карлссон сама выступала в этом виде спорта и в течение пяти лет входила сборную страны. Но в юности Фрида не только проводила все время на лыжне, но и играла в футбол во втором шведском дивизионе и занималась бегом. На чемпионате Европы по легкой атлетике в 2016 году она даже стала шестой в забеге на 3000 метров. Первого международного успеха в лыжах Карлссон добилась в 2018 году, когда спортсменка стала чемпионкой мира среди юниоров в скиатлоне. Со взрослого турнира шведка увезла три медали — два серебра и бронзу.

Сара Таканаси, прыжки с трамплина (Япония)

Ни одной прыгунье с трамплина еще не удалось выиграть больше медалей, чем японской спортсменке, хотя ей всего 25 лет. На первых зимних Юношеских Олимпийских играх в Инсбруке дважды улетела на 76,5 метра и намного опередила Катарину Альтхаус, ставшую второй. Успешно выступав на Кубках мира, японка осталась четвертой на Играх в Сочи и третьей — в Пхенчхане. Чемпионаты мира тоже складывались не особо удачно — одно золото в составе смешанной команды. На Олимпиаде в Пекине Сара попробует взять свое и подтвердить сумасшедшие успехи на Кубках.

Юлия Таубиц, санный спорт (Германия)

Немка начала заниматься санным спортом в 2003 году, а через 16 лет завоевала Большой хрустальный глобус по итогам сезона. В 2019-м Юлия выиграла свои первые медали на чемпионате мира (два серебра), а в следующем стала победительницей турнира в команде. На чемпионате мира-2021 Таубиц взяла два личных золота в спринте и одиночках.

Рейчел Хоман, керлинг (Канада)

Рейчел в керлинге с пяти лет, а к 27 годам выиграла чемпионат Канады. Она стала самым молодым скипом среди всех керлингисток страны, победившим в трех подобных турнирах. В 2017-м Хоман победила на чемпионате мира, а до этого дважды увозила медали с главного турнира сезона — серебро и бронзу. В Пекине сексапильная канадка выступит в дабл-миксте.

Кайлани Крейн, фигурное катание (Австралия)

Австралийка впервые встала на коньки во время празднования своего восьмого дня рождения, а после начала брать уроки фигурного катания. В 2013 году Кайлани дебютировала в юниорской серии «Гран-при», а во второй половине сезона выиграла чемпионат страны и стала участницей чемпионата мира среди юниоров. Сейчас Крейн — шестикратная чемпионка Австралии, победительница международного турнира Nebelhorn Trophy и участница Олимпийских игр.