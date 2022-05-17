«Уф, какой плоский животик». Звезда TikTok и автор хита «Солнце Монако» Люся Чеботина зажигает на матчах «Динамо»

Популярная певица Люся Чеботина не раз была замечена в ВИП-ложе на матчах «Динамо». Автор нашумевшего хита «Солнце Монако» (клип только в YouTube собрал почти 110 миллионов просмотров) приходит на матчи московской команды даже после гастролей в другом городе.

Во время матча 17-го тура РПЛ «Динамо» — «Уфа» (2:0) на стадионе включали песню «Солнце Монако» и показывали на большом экране танцующих фанатов бело-голубых. Кто знает, может, эту песню ждет успех хита «Знаешь ли ты» певицы МакSим, которую постоянно исполняют фанаты «Спартака».

Чеботина активно развивает соцсети. В ТikTok певица активно выкладывает видео с голым животиком и обтягивающих костюмах. И ей есть чем похвастаться, о чем отмечают и подписчики.

— Боже, какая фигура. Я просто окаменел

— Вот это дыньки. Крутые болельщицы у «Динамо»

— Уф, какой плоский животик

— Солнышко, ты такая красивая

— У меня просто мурашки по коже

Люся Чеботина на стадионе «Динамо». соцсети

Люся Чеботина. соцсети

Несколько дней назад Чеботина сходила поддержать любимую команду вместе с бывшей женой Андрея Аршавина Юлией Барановской и ее сыном Арсением.

Люся Чеботина с подругой, с Юлией Барановской и ее сыном Арсением. Фото соцсети соцсети

Люся Чеботина — российская исполнительница, участница нескольких музыкальных проектов. Ей удалось покорить своим голосом многочисленных поклонников и завоевать их сердца своим творчеством, а ее мегахит «Солнце Монако» стал по-настоящему вирусным и быстро набрал популярность в соцсетях.

Люся Чеботина. соцсети

Люся Чеботина. соцсети

Люся Чеботина. соцсети

Люся Чеботина. соцсети

Люся Чеботина. Фото соцсети соцсети

Люся Чеботина. соцсети

Люся Чеботина. соцсети

Люся Чеботина. соцсети

Люся Чеботина. соцсети

Люся Чеботина. соцсети