«Уф, какой плоский животик». Звезда TikTok и автор хита «Солнце Монако» Люся Чеботина зажигает на матчах «Динамо»
Во время матча 17-го тура РПЛ «Динамо» — «Уфа» (2:0) на стадионе включали песню «Солнце Монако» и показывали на большом экране танцующих фанатов бело-голубых. Кто знает, может, эту песню ждет успех хита «Знаешь ли ты» певицы МакSим, которую постоянно исполняют фанаты «Спартака».
Чеботина активно развивает соцсети. В ТikTok певица активно выкладывает видео с голым животиком и обтягивающих костюмах. И ей есть чем похвастаться, о чем отмечают и подписчики.
— Боже, какая фигура. Я просто окаменел
— Вот это дыньки. Крутые болельщицы у «Динамо»
— Уф, какой плоский животик
— Солнышко, ты такая красивая
— У меня просто мурашки по коже
Несколько дней назад Чеботина сходила поддержать любимую команду вместе с бывшей женой Андрея Аршавина Юлией Барановской и ее сыном Арсением.
Люся Чеботина — российская исполнительница, участница нескольких музыкальных проектов. Ей удалось покорить своим голосом многочисленных поклонников и завоевать их сердца своим творчеством, а ее мегахит «Солнце Монако» стал по-настоящему вирусным и быстро набрал популярность в соцсетях.