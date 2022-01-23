История раздевания спортсменок от Playboy до OnlyFans. Почему они это делают?

Откровенные фото и видео звезд женского спорта — это желание прославиться, способ заработка и даже большая политика.

Профессиональные спортсменки довольно часто обнажаются для глянцевых журналов и ярких фотографий в Instagram, демонстрируя свои подтянутые и накачанные тела. А некоторые заходят еще дальше. Пока одни девушки отстаивают свои права, требуя на соревнованиях менее сексуальную экипировку и менее откровенные ракурсы в телетрансляциях, другие открыто пользуются своим эротизмом. Давайте разбираться, какой у спортсменок мотив раздеваться перед камерами.

История раздевания

Открылся ящик Пандоры еще в 1990-х, когда нагрянул пик популярности глянцевых журналов. Издания стали выносить на обложки не только моделей, но и профессиональных спортсменок. Одним из первым стал журнал Sports Illustrated, который публиковал в приложении Swimsuit серии фотографий в купальниках. Для него снимались теннисистки Мария Шарапова, Серена Уильямс, Эжени Бушар, Каролин Возняцки, фигуристка Екатерина Гордеева, боец ММА Ронда Роузи и многие другие.

Эшли Эрклроад считается первой теннисисткой, снявшейся для журнала Playboy. Затем ее примеру последовали многие, как для главной (американской), так и для региональных версий этого издания для взрослых. В свое время фотографии российской теннисистки Анны Курниковой украшали многие глянцевые журналы. Она стала секс-символом мирового тенниса. Ее коллега Моника Селеш так комментировала тренд на откровенные съемки в глянце: «Мое поколение было последним, которых рекламировали как теннисисток. Но потом пришла Анна Курникова, и внезапно важнее всего стала внешность». А Мартина Навратилова однажды заявила, что WTA даже подталкивала теннисисток к использованию внешней привлекательности для привлечения внимания публики.

С Анастасией Мыскиной произошел куда более сложный случай. Фотограф Марк Селиджер сделал несколько фотографий теннисистки для журнала GQ Sport. Большинство из них — полуобнаженные. Для публикации Анастасия выбрала самый скромный снимок, но спустя два года, после победы на «Ролан Гаррос», уже в другом журнале появились те самые пикантные фото от Селиджера. Мыскина даже судилась, но проиграла. Так как она подписала бумаги, плохо понимая английский, а устная просьба не публиковать ее самые откровенные фотографии ничего не значила.

Чаще всего спортсменки попадают на обложки глянцевых журналов перед крупными соревнованиями или, наоборот, после своего триумфа. Причем такое происходит до сих пор. Например, фигуристка Елизавета Туктамышева перед Кубком России, который являлся отборочным турниром на ЧМ-2021, снялась в откровенной фотосессии для журнала Maxim, чем привлекла к себе много внимания. А также разделась до бюстгальтера в своем показательном номере и получила звание секс-символа среди фигуристок.

«Мне нравится быть секс-символом российского фигурного катания, я давно хотела этого звания. Стоило только кофточку снять на выступлении», — так говорит сама ученица Алексея Мишина.

Прославленная теннисистка Серена Уильямс достаточно часто снимается в купальниках. Однажды американка привлекла к себе внимание, снявшись без одежды, будучи беременной.

«Хочу, чтобы люди забыли о стандартах красоты, захвативших мир. Хочу, чтобы все наконец-то почувствовали себя комфортно в своих телах. Выглядеть сильной и сексуальной — это здорово. Я действительно хочу донести это до людей, которые имеют мой тип фигуры», — так объясняет свои фотосессии Серена.

Но времена глянца стремительно уходят, а главным местом для публикации фото стали социальные сети, которые достаточно быстро приносят подписки, лайки и внимание. И есть такие спортсменки, как боец ММА Пейдж Ванзант, которые как раз и любят взбудоражить своих подписчиков в Instagram, публикуя пикантные фотографии. Пейдж регулярно демонстрирует свои пышные формы и показывает видео с тренировок в купальнике. Во время карантина она с мужем Остином Вандерфордом, тоже бойцом, показали серию голых фото. На снимках пара вместе готовит на кухне, занимается спортом и отдыхает. Только в обнаженном виде, прикрывая некоторые интимные места.

А еще девушка призналась, что у нее с мужем есть совсем уж пикантное видео, но заходить настолько далеко и публиковать его Пейдж не готова.

Не отстает от нее и чемпионка UFC в минимальном весе Джессика Андраде. Боец любит эпатировать публику. Например, без проблем публикует откровенные фотографии, прикрываясь только своим чемпионским поясом.

Зарабатывают деньги

Но есть и другие девушки, которые покинули большой спорт и остались без средств к существованию. Раздеваясь перед камерами, они зарабатывают себе деньги. Например, австралийская теннисистка Анжелина Граовац за свою спортивную карьеру смогла заработать только 3,5 тысячи долларов. Чтобы продолжить выступать и ездить в тур, нужны большие деньги. Анжелина решила продать свои интимные фотографии. И Граовац не одна такая.

Японка Майя Наканиси занималась большим теннисом, но в результате несчастного случая потеряла ногу. Девушка не сдалась, осталась в спорте, начав бегать спринты. На Паралимпийских играх в Пекине Майя стала четвертой в забеге на 200 м и шестой — в забеге на 100 м. Чтобы поехать на Игры в Лондоне, ей не хватало денег. Бегунья выпустила календарь со своими полуголыми фотографиями, чем и заработала необходимые средства.

Благотворительность

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Аманда Бирд на Играх-2008 решила необычным образом привлечь внимание к теме убийства животных ради меха. Спортсменка вышла в Олимпийской деревне с плакатом, на котором была изображена без одежды в воде и на фоне американского флага. На баннере девушка написала: «Почувствуйте комфорт в собственной коже, не носите мех». Кстати, Аманда регулярно попадает на обложки журналов Maxim, FHM и Playboy, так что на подобную акцию решилась легко.

Девушки из сборной Оксфорда по регби разделись в холодную октябрьскую погоду для съемки календаря. Деньги от его продажи пошли в благотворительную организацию Beat, которая помогает людям с расстройствами пищевого поведения и проблемами с весом.

Двукратная чемпионка мира по биатлону из Чехии Габриэла Коукалова оголилась для Playboy, чтобы собрать деньги для помощи тем, кто страдает расстройством пищевого поведения. «Честно говоря, удивилась предложению сняться в откровенной фотосессии, но сама возможность поучаствовать в благотворительности взяла верх. Я лично сталкивалась с данным заболеванием и хорошо знаю, что это такое», — так биатлонистка мотивировала откровенные съемки.

Из спорта в порно

Австралийская гонщица Рене Грейсине не имеет никаких комплексов. После ухода из спорта она нашла себя в порноиндустрии, став моделью. Решилась она на это из-за банальной нехватки денег. Хотя Рене считалась перспективной спортсменкой, на ее счету 95 официальных стартов. Также Грейс — первая женщина, которая получила место пилота в кузовной серии V8 Supercar, и даже была напарницей тест-пилота «Заубера» из «Формулы 1» Симоны де Сильвестро. После ухода из спорта она осталась без гроша в кармане. Рене решилась завести аккаунт в соцсети с платным контентом OnlyFans и уже за первую неделю заработала 3 тысячи долларов.

Американская фигуристка Санни Лейн подавала большие надежды, но после аварии не смогла восстановиться, и путь в большой спорт оказался для нее закрыт. Санни выросла в семье нудистов, к обнаженному телу относилась спокойно, поэтому приняла решение стать порноактрисой. В новой сфере она оказалась очень востребованной. «Фигурное катание мало чем отличается от порно. И там и там ты развлекаешь зрителей. Просто раньше я каталась на коньках, а теперь снимаю одежду», — признается Лейн.

Серебряный призер чемпионата мира-2002, пятикратный призер чемпионата Европы-2002, многократная абсолютная чемпионка Нидерландов по гимнастике Верона ван де Лер стала вебкам-моделью. После спорта жизнь ее помотала: она поругалась с родителями, которые выгнали ее из дома, затем Верона была осуждена за шантаж. Реализоваться она смогла только как порноактриса. Гимнастка даже написала книгу о том, как ушла из спорта и стала создавать контент для взрослых.

Сестры-серфингистски из Австралии Элли-Джин и Холли-ДейзКоффи зарабатывают таким же образом. Они запустили сайты для взрослых.

В общем, вариантов с раздеванием и мотивами для этого очень много. И морализировать здесь глупо. Главное, чтобы это был личный выбор девушек. А кому он не нравится — всегда есть возможность отказаться от просмотра слишком шокирующего контента.